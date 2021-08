Electric Love startete mit Regen: "Wir sind durchnässt, aber das Wetter spielt heute keine Rolle"

Ein Festival ohne Regen? Das war schon vor Corona eine Seltenheit. Auch die Electric Love Boutique Edition begann am Donnerstag mit schlechtem Wetter. Die Stimmung der Veranstalter ist getrübt, die Feiernden ließen sich die Laune nicht vermiesen.

Ein Festival ohne Regen und Schlamm? Das war bereits vor Corona eine Seltenheit. Und so startete das Electric Love auch heuer mit Nieselregen. Die Besucher auf dem Salzburgring ließen sich vom schlechten Wetter die Laune aber nicht vermiesen. Sei Donnerstagmittag strömen sie in Scharen auf die Rennstrecke. Darunter sind auch Franzi Paul und Sarah Balaz-Piri. Sie sind für das Musikfestival aus Augsburg angereist. Balaz-Piri: "Es ist so schön wieder feiern zu können." Die beiden haben beim Einlass einen Impfnachweis vorgezeigt. Ohne diesen - oder ein negatives PCR-Testergebnis kommen Besucher heuer nicht auf das Festivalgelände.

SN/anna boschner Zwei Besucherinnen aus Tschechien: Lenka Kmentova und Marie Sochorova. SN/anna boschner Auf diese Besucherinnen lassen es sich nicht nehmen, für ein Foto zu posieren: Caroline Gfrerer, Caroline Ager und Sarah Baumgartner aus Salzburg. SN/anna boschner ..Affenbande..

Auch die Brüder Paul, Wolfgang und Matthias Konrad aus der Steiermark konnten den Beginn des Festivals kaum erwarten. "Wir sind schon zum fünften Mal auf dem Electric Love. Wir sind zwar mittlerweile komplett nass, aber wir genießen dennoch die Stimmung. Das Wetter spielt für uns heute keine Rolle", sagt Matthias Konrad. Nicht ganz so guter Laune ist Veranstalter Manuel Reichenauer. "Das Wetter soll nicht besser werden. Das ist schon eine bittere Pille." Er vermutet, dass deshalb weniger Besucher als die möglichen 10.000 pro Tag kommen werden. "Der Corona-Gott ist mit uns, aber leider der Wetter-Gott nicht. Wir sind schon glücklich, wenn es nicht schneit", fasst Manuel Reifenauer die Lage auf dem Salzburgring zusammen.

SN/anna boschner Bei Regen wollten nicht viele Besucher mit den Fahrgeräten fahren. SN/anna boschner Besucher des Electric Love Festivals. SN/anna boschner Tim, Alex und Thomas aus Tirol und Dresden.

Am Dienstagnachmittag erhielten die Veranstalter die offizielle Genehmigung der Behörde. Am Donnerstagabend eröffneten das Electric-Love-Festival auf der Hauptbühne DJ-Größen wie Steve Aoki und Armin van Buuren. Heuer findet das Musikfestival anders als gewohnt statt. Die Veranstalter nennen es "Boutique Edition". Das heißt, dass es keine mehrtägigen Festivalpässe und kein Camping gibt. Es gilt die 2-G-Regel. Verkauft werden ausschließlich Tagestickets. Und diese sind begrenzt: Maximal 10.000 Stück gibt es für jeden der drei Tage. Kein Vergleich zu den Vorjahren, an denen pro Tag bis zu 50.000 Personen das Festival in Plainfeld besuchten. Für alle Besucher der Veranstaltung gibt es auch heuer einen Shuttlebus vom Hauptbahnhof.