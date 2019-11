Elektrischer Defekt löste offenbar Großbrand in Seekirchen aus

Nach einem Großbrand am Mittwoch in einem Stallgebäude in Seekirchen steht jetzt die Brandursache mit hoher Wahrscheinlichkeit fest.

SN/feuerwehr seekirchen Rund 120 Einsatzkräfte waren bei dem Brand in Seekirchen vor Ort.

Durch einen elektrischen Defekt in einer Leuchtstoffröhre soll Heu, das in unmittelbarer Nähe gelagert war, entzündet worden sein. Das ergaben Erhebungen von Brandsachverständigen und Beamten des Landeskriminalamtes Salzburg. Das Feuer breitete sich über eine Futterluke auf den Heulagerraum des Wirtschaftsgebäudes aus. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung haben sich laut Polizei bisher nicht ergeben. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Die Höhe des Sachschadens stand am Donnerstag noch nicht fest. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes sind noch nicht abgeschlossen. Quelle: APA

