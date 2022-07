Stromausfälle im Stadtgebiet - so kam es laut Salzburg AG zu den Pannen

Mehrere Stromausfälle im Salzburger Stadtgebiet binnen weniger Tage haben etliche Kunden der Salzburg AG auf die Palme gebracht. Nun gab der Energieversorger Hintergründe zu den Pannen bekannt.

In den vergangenen Tagen kam es in der Stadt Salzburg zu mehreren voneinander unabhängigen Stromausfällen. Kunden beschwerten sich und machten ihren Unmut auch medial via Leserbrief bekannt.

Die Gründe für die Ausfälle hatten verschiedenste Ursachen. Das berichtete die Salzburg AG am Dienstagvormittag in einer Pressemitteilung.

Die Salzburg Netz GmbH (eine Tochterfirma der Salzburg AG) kündigte dennoch zusätzliche Maßnahmen an und verstärkt die Kontrollen der Netzanlagen sowie die Bauaufsicht, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Allein in diesem Jahr investiert das Unternehmen laut Mitteilung rund 100 Millionen Euro für den Ausbau und die Erneuerung der Netze.

Erschütterungen und Störungen

Die Salzburg Netz GmbH betreibt in der Stadt Salzburg ein so genanntes Mittelspannungsnetz (10 bis 30 kV) mit mehr als 1000 Trafostationen und einer Länge von zirka 850 Kilometern. Das Niederspannungsnetz, also das Netz für die Kundenanschlüsse, ist dreimal so lange.

In den vergangenen Tagen kam es im Mittelspannungsnetz zu voneinander unabhängigen Störungen.

Beim Nelböck-Viadukt entstand im Zuge von Bauarbeiten ein Schaden an einer Kabelverbindung (Muffe). Bei Tiefbauarbeiten müssen Stromkabel oftmals um- und freigelegt werden, wobei Erschütterung im Zuge der Bauarbeiten sich negativ auf die Kabel auswirken können.

Bei der Störung rund um Parsch (am 21. Juli) war ebenfalls eine Kabelmuffe Grund für die Störung.

Der Stromausfall am Montagabend in Teilen der Altstadt entstand indes aufgrund eines Kabelschadens in einer Trafostation. Diese Störung trat um 15:38 Uhr auf und konnte um 17:41 Uhr als beendet gemeldet werden.

Eine weitere Störung gab es im Stadtgebiet im Raum Liefering Richtung Siezenheim von 18:46 bis 19:37 Uhr.

In der Nacht auf Dienstag gab es im Netz vier weitere Störungen in einzelnen Ortsteilen im Pongau, Pinzgau, Lungau und Tennengau, die aber durch automatische Wiedereinschaltung in der Minute des Ausfalles wieder behoben wurden.

Mehr Bauaufsicht, mehr Kontrolle

Bei Bauarbeiten verstärkt die Salzburg Netz GmbH ihre Bauaufsicht. Die Trafostationen werden nun, zusätzlich zur jährlichen Kontrolle, schwerpunktmäßig nochmals überprüft. Aktuell arbeitet die Salzburg Netz GmbH gemeinsam mit den Netzbetreibern aus Deutschland, der Schweiz und Österreich an einem Monitoring zur frühzeitigen Erkennung von Schwachstellen. Der erste Schritt, die flächendeckende Installation des "Power-Quality"-Messsystems im 10-kV-Netz der Stadt Salzburg steht kurz vor dem Abschluss.

Servicehotline als Anlaufstelle bei Störungen

Das Kundenservice der Salzburg Netz GmbH ist um die Weiterleitung aller Störfälle bemüht. Das Service-Team nimmt jede Störung auf und beantwortet alle Anliegen so rasch wie möglich. Die Serviceline steht allen Kund:innen unter 0800/660 661 zur Verfügung. Auch auf der Seite der Salzburg Netz GmbH

sind alle Störungen im Stromnetz ersichtlich. Für Notfälle hat die Salzburg Netz GmbH eine eigene Rufnummer eingerichtet: Unter 0800 660 665 können sich Kunden bei Gefahr in Verzug sofort an das Kundenservice wenden. Anrufe unter dieser Nummer werden proirisiert und vorgereiht.