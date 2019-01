Elektroschocker und Messer: Streit in Kaprun eskalierte

Erst gab es telefonische Drohungen - dann wurde es handgreiflich:

Am Montagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern in und vor einem Geschäft in Kaprun. Ein Beteiligter setze dabei einen Elektorschocker ein, ein weiterer verwendete Pfefferspray. Alle Männer wurden bei dem Vorfall verletzt.

Dabei waren sie nicht zimperlich vorgegangen: Im Geschäft konnten von der Polizei ein Messer, eine Schreckschusspistole, zwei Pfefferspray, sowie ein Elektroschocker sichergestellt werden. Gegen zwei Personen wurde noch vor Ort ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Alle vier werden nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.

Quelle: SN