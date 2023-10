Elf Flachgauer Gemeinden gründen Energiegemeinschaft

"Durch die Zusammenarbeit ergibt sich eine gemeinsame regionale Perspektive in der Energieversorgung." Simon Wallner Obmann Regionalverband Salzburger Seenland

Organisation und Verwaltung laufen über die bestehenden Strukturen im Büro des Regionalverbands Salzburger Seenland unter Obmann Simon Wallner, seines Zeichens auch Bürgermeister von Obertrum. "Durch die Zusammenarbeit im Zuge der Energiegemeinschaft ergibt sich eine gemeinsame regionale Perspektive in der Energieversorgung. Das unterstützt den weiteren Ausbau erneuerbarer Energie und führt zu mehr Unabhängigkeit in der Region", sagt Wallner. Die erste kommunale Energiegemeinschaft ging im Sommer 2022 in Thalgau in Betrieb - zu denkbar ungünstiger Zeit. "Die damalige Preisrallye war für die EEG schwer darstellbar - auch, weil die Einspeistarife so hoch waren. Das pendelt sich jetzt langsam ein", sagt Thalgaus Vizebürgermeister Karl Oberascher, der auch den Energieausschuss der Marktgemeinde leitet.

Derzeit gibt es rund 25 Stromabnehmer - vom Freibad Thalaguna bis zur Wassergenossenschaft. Erzeugt wird der Strom unter anderem von PV-Anlagen auf den Dächern des Gemeindeamtes und der Mittelschule. Auch vier private Anlagen sind als Stromlieferanten mit dabei. "Der Knackpunkt für eine auf PV-Anlagen konzentrierte EEG ist aber, dass der Strom zu der Zeit konsumiert werden muss, zu der er erzeugt wird. Wir haben ja keinen Speicher. Wir bräuchten also um die Mittagszeit wesentlich mehr Abnehmer", so Oberascher. "Anders würde es ausschauen, wenn Wasser- oder Windkraft hinzukäme. Es wäre ein ganz großer Wurf, wenn künftig ein Windrad auf dem Lehmberg für die EEG da wäre", so Oberascher. An der Integration eines Wasserkraftwerks in die EEG ist er dran: "Das wäre optimal, weil wir dann unsere Abnehmer sonnenunabhängiger bedienen könnten." Göming als Pilotgemeinde Der Regionalverband Flachgau Nord ließ über das Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen ebenfalls prüfen, ob die Voraussetzungen für eine EEG gegeben sind. Vorerst startet mit Beginn des nächsten Jahres aber nur die Pilotgemeinde Göming mit einer kommunalen Energiegemeinschaft. "Wir werden uns anschauen, wie das funktioniert. Ob wir danach einzeln oder gemeinsam weitermachen, wissen wir noch nicht", sagt Regionalverbandsobmann und Göminger Bürgermeister Werner Fritz. Die Gründung einer Energiegemeinschaft hat auch die Gemeinde Fuschl angekündigt. 2024 soll auf dem erweiterten Kindergarten eine 50-Kilowatt-Anlage bereits bestehende PV-Anlagen mit insgesamt 200 kWp ergänzen. Zusammen mit dem Fuschlseebad seien die Rahmenbedingungen für eine EEG geschaffen.

BILD: SN/SW/KOORDINATIONSSTELLE FÜR ENERGIEGEMEINSCHAFTEN IM KLIMA- UND ENERGIEFONDS Mehrere Erzeuger stellen ihren Strom den EEG-Mitglieder zur Verfügung.