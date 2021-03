Elf Verletzte bei Kollision in Weißbach: Diversion für zwei Lenker

Eine L17-Lenkerin bog damals aus einer Hofeinfahrt mit einem Van auf die B311 ein - es kam zu einer Kollsion mit einem Audi-Fahrer, der zu schnell unterwegs war.

Wegen eines schweren Unfalls in einer Augustnacht 2019 auf der Pinzgauer Bundesstraße (B311) bei Weißbach mit elf teils schwer Verletzten standen am Mittwoch eine zur Unfallzeit noch 17-jährige Jugendliche und ein 43-Jähriger am Salzburger Landesgericht vor Richterin Verena Wegleiter.

Laut Strafantrag war die nunmehr 19-Jährige, sie hatte damals den L17-Führerschein seit einem Dreivierteljahr, unter Außerachtlassung der gebotenen Aufmerksamkeit als Lenkerin eines Vans aus einer Hofeinfahrt auf die B311 gebogen. Der dort laut Strafantrag mit überhöhter Geschwindigkeit fahrende 43-jährige Audi-Lenker konnte nicht mehr ausweichen - sein Audi prallte gegen den Van, der dann wiederum gegen einen weiteren Pkw geschleudert wurde.

Laut Kfz-Gutachter Gerhard Kronreif betrug die Kollisionsgeschwindigkeit des Audis 114 bis 120 km/h - direkt zuvor war der Audi-Lenker mit 122 bis 132 km/h unterwegs gewesen. In dem von der Jugendlichen gelenkten Van saßen neun statt - wie erlaubt - sieben Personen.

Die Richterin erledigte den Prozess wegen fahrlässiger Körperverletzung mittels Diversion (nicht rechtskräftig). Zahlt der 43-jährige Mann 6000 Euro Geldbuße und leistet die Jugendliche 95 Stunden an gemeinnütziger Arbeit, dann werden ihre Strafverfahren endgültig eingestellt.