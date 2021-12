Elf Verletzte bei Unfall auf der A1 Eugendorf: Lenker eines Kleinbusses verurteilt

Sechs Monate bedingte Haft und eine unbedingte Geldstrafe in Höhe von 240 Euro wegen fahrlässiger Körperverletzung: So lautete am Mittwoch am Landesgericht Salzburg das noch nicht rechtskräftige Urteil gegen einen 55-jährigen Ungarn, der am 20. Juni dieses Jahres auf der Westautobahn (A1) bei Eugendorf einen folgenschweren Unfall mit elf Verletzten verursacht hatte.

SN/robert ratzer Symbolbild.