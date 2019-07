Elf Verletzte bei Verkehrsunfall im Pinzgau

Ein schwerer Verkehrsunfall hat Sonntagnachmittag auf der Pinzgauer Straße (B311) in Lend (Bezirk Zell am See) vier Schwerverletzte und sieben Leichtverletzte gefordert. Die Zahl der Verletzten wurde von anfänglich acht auf elf nach oben korrigiert. Der Unfall passierte bei der Abfahrt Lend Embach. Die Unfallursache war vorerst unklar, ein Sachverständiger war Sonntagabend noch vor Ort.

SN/ff lend Auch ein belgisches Fahrzeug war an dem Unfall beteiligt. ff Lend