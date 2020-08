Elfjährige aus Lammer gerettet - Anrainer alarmierte Rettung

Ein elfjähriges Mädchen ist am Freitagabend aus der Lammer gerettet worden. Ein Anrainer hörte das Schreien des Mädchens und verständigte die Einsatzkräfte.

Es war nicht das erste Mal, dass das Mädchen in der Lammer baden gehen wollte. Schon öfter war es mit anderen Heimkindern im Beisein von Aufsichtspersonen zum Baden dort gewesen. Am Freitagabend verließ die Elfjährige unbemerkt ein Heim in Golling und ging zu Fuß Richtung Scheffau zur Lammer, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Freiwillige Feuerwehr rettete Mädchen aus dem Fluss

Das Mädchen dürfte die Strömung der Lammer unterschätzt haben und stürzte ins Wasser. Sie wurde einige Meter in dem nicht tiefen Wasser abgetrieben und konnte sich an einer Steininsel im Wasser festklammern. Ein Anrainer hörte das laute Schreien und Weinen des Mädchens und begab sich sofort zum Fluss, wo er das Mädchen sah. Er verständigte die Einsatzkräfte, die Elfjährige konnte von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fluss gerettet werden. Sie wurde mit Unterkühlung von der Rettung in das Uniklinikum Salzburg verbracht.

Quelle: SN