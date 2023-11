Elfjährige Ersthelferin in Grödig: Beherzte Lara leistete verletztem Senior rettende Erste Hilfe

Ein elfjähriges Mädchen aus Grödig hat Erste Hilfe geleistet, die Rettungskette in Gang gesetzt und so sichergestellt, dass ein älterer Herr nach einem Sturz rasch versorgt werden konnte.

Zwei Wochen nach dem Unfall hat er sich vollständig erholt und bedankte sich gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin bei Lara. Das Rote Kreuz Salzburg nutzte die Gelegenheit und würdigte den vorbildhaften Einsatz der Schülerin.

Lara Helminger (11 Jahre) war Anfang November in Anif mit ihrem Fahrrad am Heimweg von Freunden, als sie einen älteren Herren, Götz J., mit blutüberströmten Gesicht am Weg liegen sah. Bei einem Spaziergang mit seiner Lebensgefährtin hatten diesen die Kräfte verlassen und er sich beim Sturz am Kopf schwer verletzt. Lara reagierte sofort, blieb stehen und fragte, ob sie helfen könne.

"Ich war erleichtert, als Lara vorbeikam."

"Ich war so erleichtert, als sie stehen blieb und uns ihre Hilfe anbot. Die Dämmerung hatte schon eingesetzt und es blies ein kalter Wind", so Inge Z., die Lebensgefährtin des Verunfallten. Entschlossen radelte die Gymnasiastin zur nahe gelegenen Autobahnpolizeiinspektion und alarmierte die diensthabenden Polizisten.

Diese machten sich sofort auf den Weg. Lara fuhr voraus und leitete die Polizisten zum Unfallort. In der Zwischenzeit hatte ein zufällig vorbeikommender Ersthelfer die stark blutende Kopfwunde mit einem provisorischen Verband versorgt.

"Für mich ist es ganz normal zu helfen"

Für Lara selber war ihre Hilfeleistung selbstverständlich. "Ich war ziemlich aufgeregt, weil ich das erste Mal die Polizei rufen musste, um jemandem zu helfen", schildert Lara die entscheidenden Minuten. "Für mich ist es eigentlich ganz normal, anderen zu helfen", meint Lara dazu.

Rotes Kreuz und Polizei voller Lob für Lara

Helmut Steinkogler, Rotkreuz-Bezirksgeschäftsführer, zeigte sich begeistert: "Lara hat ganz toll und vorbildlich reagiert. Der Weg ist nicht stark frequentiert und es wurde dort rasch kalt. Durch Laras Reaktion konnte Herrn J. rasch und erfolgreich geholfen werden. Dem Roten Kreuz wäre sehr geholfen, wenn sich möglichst Viele ein Beispiel an ihr nehmen würden."

Chefinspektor Gerit Winter war von dem mutigen Eingreifen von Lara beeindruckt: "Ihre Reaktion war sehr couragiert und alles andere als selbstverständlich. Es war doch eine außergewöhnliche Situation und dass sie damit so gut zurechtgekommen ist, verdient höchstes Lob."

Nach der Versorgung durch das Rettungsteam konnte der Verletzte zur weiteren Versorgung und Abklärung ins Unfallkrankenhaus transportiert werden. Nach einem kurzen stationären Aufenthalt konnte er nun vollständig genesen entlassen werden.