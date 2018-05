Elfriede Innerhofer: Eine Frau des Brauchtums

Tradition aufrechterhalten, das ist Elfriede Innerhofer ein großes Anliegen. Die Gauobfrau der Pinzgauer Heimatvereine überrascht aber auch mit ihrer Liebe für rasante Sportbewerbe.

Seit 2011 leitet Elfriede Innerhofer die Geschicke des Gauverbands der Pinzgauer Heimatvereinigungen - als erste Frau an der Spitze eines Salzburger Gauverbands. "Hier wurde ich immer akzeptiert, andere, etwa die Bayern, haben sich schwer damit getan", sagt die Niedernsillerin mit einem Schmunzeln.

Innerhofer verkörpert geradezu das Brauchtum, man sieht sie oft im Dirndl, umgeben von Trachtenfrauen, Musikern, Goaßlern und Schnalzern, Schützen, Plattlern, Reitern, Volkstänzern und anderen Mitgliedern von rund 80 Pinzgauer Brauchtumsvereinen. Ihr Interesse gilt - und das ist durchaus überraschend - auch anderen Gebieten. In der Gaststube ihrer Pension stehen Hunderte Pokale, an den Wänden hängen Zeitungsartikel von Sportbewerben. "Ich bin Autoslaloms gefahren und habe bei Geschicklichkeitsbewerben teilgenommen, durchaus erfolgreich. Auch im Rodeln war ich ganz gut." Das dürfte sie ihrer Tochter Ingeborg vererbt haben, die 1983 sogar Europameisterin im Naturbahnrodeln wurde.

Zum Brauchtum gekommen ist Innerhofer durch den langjährigen Gauobmann Willi Aigner. Sie erinnert sich: "1976 hatten wir in Niedernsill das Gründungsfest der Schützen. Dabei sollten auch Trachtenfrauen auftreten. Die gab es damals nur vereinzelt, aber nicht als Gruppe. Der Willi hat mich gebeten, sie zusammenzubringen. Ich habe das gemacht und wir sind dann auch zusammen zum Oktoberfest nach München gefahren." Seither ist Innerhofer Obfrau der Trachtenfrauen in ihrem Heimatort. Und nicht nur das - sie lehrt auch Volkstanz: In Niedernsill gibt sie seit 2006 Kindertanzkurse und mit dem Zeller Verein "D'Kitzstoana" leitet sie regelmäßig Kurse für Erwachsene. "Der Tanz und der Zusammenhalt in den Vereinen haben mir über manche Fährnisse des Lebens hinweggeholfen. Die Vereine sind sehr wichtig."

1993 wurde sie im Gauverband Trachtenfraureferentin, 2009 Stellvertreterin des Obmanns. 2011 wurde sie an die Spitze gewählt, als Nachfolgerin von Alexander Oberhofer, und ist fest in diese Rolle hineingewachsen. Ein Höhepunkt in ihrer bisherigen Amtszeit war 2012 das Gaufest in Stuhlfelden.

Am kommenden Sonntag, 27. Mai, steigt in Maishofen das Pinzgauer Brauchtumsfest. 85 Vereine nehmen teil, los geht es um 8.45 Uhr mit dem Aufmarsch zum Festplatz am "Stiegerfeld". Ab 13 Uhr gibt es das Alpencup-Ranggeln auf dem Festgelände. Innerhofer: "Mein Vorstand und ich bereiten uns seit einem Jahr auf das nur alle sechs Jahre im Bezirk stattfindende Fest vor, vielen Dank an alle. Mein Dank gehört auch der TMK Maishofen, die am Samstag ihr 120-Jahr-Jubiläum feiert, und das Ganze mitträgt." Danach will die 72-Jährige leisertreten: "Es wird Zeit für Jüngere."