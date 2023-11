Elias Hörl schreibt in seinem Alpenverein-Praktikum zu Umweltthemen

Elias Hörl macht ein freiwilliges Umweltjahr beim Alpenverein. Was ihm gefällt, ist die Vielfältigkeit.

"Ich finde es super, dass es kein Bürojob ist und der Job zu 50 Prozent drinnen und zu 50 Prozent draußen stattfindet, und damit ist es nicht immer das Gleiche", erzählt der Aigner Elias Hörl begeistert.

Seit Anfang Oktober macht der 19-Jährige ein zehnmonatiges freiwilliges Umweltjahr (FUJ) beim Salzburger Alpenverein. Das Angebot habe er zufällig mitbekommen. Nach seiner Matura am Sport- und Musik-Realgymnasium in der Akademiestraße gab es für Hörl die Wahl zwischen Bundesheer und Zivildienst. "Ich habe mich für den Zivildienst entschieden und geschaut, was wäre was für mich." Bei der Recherche entdeckte er die Website der Trägerorganisation JUMP (Jugend-Umwelt-Plattform), die 2012 das freiwillige Umweltjahr ins Leben rief und den Bewerbungsprozess betreut. Die Bewerbungsfrist war schon abgelaufen, aber Elias schrieb JUMP und dem Alpenverein zwei Bewerbungsmails und hatte Glück. Nach einem kurz darauf stattfindenden Bewerbungsgespräch beim Alpenverein bekam er die positive Rückmeldung, dass er gut dazupassen würde.

Der Alpenverein ist die einzige Institution in der Stadt und im Tennengau, die ein freiwilliges Umweltjahr anbietet.

Praktikum mit zeitliche Flexibilität und anrechenbar als Zivildienstersatz

"Was ich relativ lässig finde: Du bist hier der Mann, der alles macht", erzählt Elias. Damit ist auch der Aufgabenbereich sehr vielfältig. So arbeitet er auch beim Alpenverein-Magazin "Hoch hinaus" mit. "Ich schreibe gerne und grundsätzlich nicht schlecht", erklärt er selbstbewusst. Dabei fotografiert er Veranstaltungen und schreibt Berichte, die dann im Quartalsmagazin veröffentlich werden.

Der Alpenverein hat zudem Tradition in seiner Familie. Sowohl sein Urgroßvater als auch sein Großvater waren in Saalfelden engagiert. "Meinem Großvater taugt es voll, dass ich jetzt dort bin." Neben der Öffentlichkeitsarbeit besucht er Seminare, mit denen er dann die Anerkennung des freiwilligen Umweltjahres als Zivildienstersatz erlangt. "Was ich megacool finde, ist, dass ich selbstständig arbeiten kann im Gegensatz zu anderen Zivildienstjobs. Da gibt es einen Plan und hier kannst du selbstständig arbeiten, Fotos machen und Ideen einbringen." Nächste Woche begleitet Hörl ein Team, das die Sicherheit der Glasenbachklamm überprüft, und ist bei einem Jahresrückblick einer Hütte dabei.

In seiner Freizeit ist der 19-Jährige gerne sportlich unterwegs

Auch in seiner Freizeit ist ihm die Umwelt wichtig. Dabei versucht er, so wenig es geht das Auto zu nehmen und stattdessen das Fahrrad zu nutzen. Daneben treibt er viel Sport. Kommendes Jahr möchte er die Hochalpenstraße auf den Großglockner mit dem Rad bezwingen.

Was Hörl nach dem FUJ machen möchte, weiß er noch nicht, aber selbstständig und sein eigener Chef zu sein, könnte er sich gut vorstellen.