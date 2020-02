In einem Wohnhaus brach am späten Donnerstagabend in der Küche ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand.

Am Donnerstag kurz vor 23 Uhr kam es bei einem Haus in Elixhausen zu einem Brand. Aus bislang noch unbekannter Ursache brach in der Küche im Erdgeschoß ein Feuer aus. Dieses konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurden weder Bewohner noch Einsatzkräfte verletzt. Die Schadenshöhe ist beträchtlich. Quelle: SN