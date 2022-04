Elixhausen: Schüler machten Dünger-Pellets aus Pferdemist

Schülerinnen und Schüler der HBLA Ursprung machten aus Pferdeäpfeln ein innovatives Produkt.

In der HBLA (Höhere Bundeslehranstalt für Landwirtschaft) Ursprung bei Elixhausen wird vor allem auf Innovation und Nachhaltigkeit gesetzt. Nadine Hager aus Niederalm und ihre neun Mitschülerinnen und Mitschüler nehmen dieses Schuljahr am Projekt "Junior Company" teil. Dieses Projekt des Aufbaulehrgangs in der zweiten Klasse beinhaltet die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung eines Produkts. Hager: "Wir wollten etwas machen, das mit Landwirtschaft zu tun hat." Einige ihrer Mitschülerinnen haben mehrere Pferde auf dem elterlichen Bauernhof. Da fällt so viel Dünger an, dass ...