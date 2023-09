Elmo-Kino soll wieder öffnen: Grundstücksinhaber hat große Pläne

Das Kultkino soll als per App buchbares Lichtspieltheater wiedereröffnet werden, Wohnzimmeratmosphäre inklusive.

"Das Kino muss ganz was anderes werden", erklärt Grundstücksinhaber Ferdinand Morawetz motiviert. Der Salzburger möchte das Kultkino an der Lehener Brücke wiedereröffnen, jedoch als kleinere, exklusivere und günstige Option mit europäischen Filmen und kostenfreiem Popcorn zum Preis von fünf Euro. Räumlich sind nur noch die Kinos zwei und drei vom ehemaligen Elmo-Kino übrig, der Rest wird vom Fitnessbetreiber John Reed gemietet.

Weitere Kulturformate für das Elmo-Kino

Das findet er aber nicht störend. Er wolle Kino anders denken, für weitere Kulturformate öffnen und die Menschen wieder zurückbringen. Kinokarten, Getränke und Popcorn sollen via eigens entwickelter App gebucht werden. Daher gebe es dann auch nur noch einen Mitarbeiter, der den Einlass und die Bar betreibe und die gebuchte Verpflegung zum Platz bringe. "Kino muss einem das Gefühl von zu Hause geben", so der Unternehmer.

Wenige Sesseln und eine Liegewiese

Daher möchte er eine gemütliche Ausstattung mit Fußfreiheit, wenigen Sesseln, dazugehörigen Tischen und einer Liegewiese realisieren und das ganze nachhaltig aus recycelten Materialien. Bei der neuen Umsetzung, die er so bald wie möglich angehen möchte, sei ihm die Regionalität wichtig. Daher suche er momentan nach einem österreichischen Maisbauern für das Elmo-Kino-Popcorn. Bei den Getränken setze er auf Stiegl und Red Bull. Neben dem Kinobetrieb möchte Morawetz auch andere Events wie Konzerte, Theater und Tanz umsetzen. Rechnen solle sich das neue Lichtspieltheater dann durch die Eventeinnahmen, den Rest zahle er.

Morawetz übernahm das Kino von seinem Vater

In Salzburg verbindet man Ferdinand Morawetz auch mit dem Kinofilm "Knight and Day", den er in die Landeshauptstadt holte. Dabei ist seine Geschichte noch um einiges vielschichtiger. Eigentlich wollte der Sohn des Elmo-Kino-Gründers Alfred Morawetz Hotelmanager werden. Es kam jedoch anders. Nach dem Herzinfarkt seines Vaters übernahm er das Kino und die angrenzende Diskothek "Hexenturm".

18 Jahre lang Mitarbeiter von Disney

Später lernte er den Warner-Brothers-Europachef Frank Pierce kennen, dem er viel zu verdanken habe. "Er hat mir den Weg gezeigt", erzählt Morawetz, der durch Pierce in die USA kam. 18 Jahre lang arbeitet Morawetz in leitender Funktion für den Großkonzern Disney. Auch heute ist er noch Disney Member. Kreative Ideen hat Morawetz auch heute noch. "Es heißt nicht umsonst ,Dream works'." Demnächst soll auch ein Buch zur Morawetz-Familiengeschichte erscheinen.