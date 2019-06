Elsbethen: Mountainbiker prallt gegen Auto - schwer verletzt

Bei der Abfahrt vom Gaisberg ist am Sonntagabend ein Mountainbiker in Elsbethen (Flachgau) mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der 45-Jährige kam zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Aufprall war so heftig, dass sogar der Helm des Sportlers schwer beschädigt wurde, berichtete die Polizei.

SN/christian sprenger Symbolbild.