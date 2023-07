Elsbethenerin macht Lederhosen fürs Leben

1999 hat die Elsbethenerin das Lederbekleidungsgeschäft von ihren Eltern übernommen. Ihr Mann Richard Jenner ist Jurist, bereits in Pension, fünf Jahre älter als sie. Die beiden kennen sich schon lange, denn er machte als junger Mann ein Praktikum in der elterlichen Werkstatt. "Dann haben wir uns aus den Augen verloren und beim Faschingsfest des ORF haben wir uns wieder getroffen", sagt sie. Das Paar - sie heirateten, als Gabriele erst neunzehneinhalb Jahre alt war - hat zwei Söhne. Enkelsohn Dominik Lukas Jenner wird das Geschäft nach den noch ausstehenden Ausbildungen übernehmen. "Dann kann es weitergehen, es freut mich natürlich sehr."

Doch nun wieder zurück zum Leder. Es kommt von Jagden aus St. Johann, Niedernfritz, Bad Aussee und der Nähe von Wien. Das Leder zweier Hirsche wird für eine Lederhose für einen Erwachsenen benötigt.

Zwei Hirsche sind für eine Hose vonnöten

"Das ist so, weil das Hinterteil dicker sein muss als das Vorderteil. Eine Lederhose muss sitzen und stabil sein." Für eine Kinderhose jedoch reicht ein Hirsch aus. Die Säcklermeisterin weiß auch um die Wichtigkeit der richtigen Stutzen zur "Krachledernen". Deshalb zaubern zwei Strickerinnen ein Paar Stutzen nach dem anderen mit ihren Nadeln. Einer der berühmtesten Kunden war Kaiser Franz Joseph. Er wollte dereinst eine Hose, die zwar neu, aber wie getragen aussehen sollte. So wurde die altschwarze Hose geboren, die nicht von Dienern - wie früher üblich - eingetragen werden musste.

Sehr viele Neuanfertigungen, aber auch viele Reparaturen wie zum Beispiel jene 35 Jahre alte Lederhose, die auf dem Pult zum Abholen bereitliegt, werden bei Jahn-Markl in Auftrag gegeben. Erst kamen die Kunden in die Imbergstraße, noch vor 200 Jahren bis Anfang des Jahres 2023 in die Altstadt auf den Residenzplatz.

Ländliche Atmosphäre und Parkplatz vorm Haus

Noch nicht alle haben herausgefunden, dass sich das Geschäft nun in Elsbethen befindet. Die Vorteile liegen auf der Hand: die ländliche Atmosphäre und der Parkplatz vorm Haus. Das alte Inventar des Ladens am Residenzplatz ist im Museum Fronfeste gelandet, wo Tischen und Pulten ein zweites Leben eingehaucht wird. "Mir war wichtig, dass das Mobiliar weiterlebt", sagt Jenner. In zwei Tagen war alles abgebaut und übersiedelt.

Stolz ist die Besitzerin des Geschäfts auf 4000 Kunden. Viele kommen über Generationen - aus Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, England, USA. Aber auch saudische oder afrikanische Prinzen gehören zu ihrer Klientel. Seit 1929 tragen sich hier alle zufriedenen Kunden ein wie etwa Carl Graf von Metternich, Max Reinhardt, Carl Zuckmayer, die "Jedermänner", Karl Lagerfeld, Vivienne Westwood, die Familien Trapp, Porsche, Ferrari, die Rothschilds, Picasso, Louis Vuitton oder die Königin von Schweden. "Die größte Freude ist, wenn die Hose passt und sie gut ausschaut", sagt sie beim andächtigen Blättern im in Leder gebundenen Gästebuch.