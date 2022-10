Eltern nach Tod von Säugling in Salzburg festgenommen

Die Obduktion des sieben Wochen alten Buben ergab mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass der Tod auf ein Schütteltrauma zurückzuführen ist. Der 25-jährige Vater und die 19-jährige Mutter wurden am Nationalfeiertag verhaftet. Sie beschuldigen sich gegenseitig.

Am Samstag wurde die Polizei von der Rettung über die Reanimation eines sieben Wochen alten Säuglings in einer Wohnung im Salzburger Stadtteil Riedenburg verständigt. Das Baby wurde kurz darauf für tot erklärt. Das berichtet die Salzburger Polizei in einer Aussendung. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete eine Obduktion an. Das Ergebnis: Der Tod sei mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Schütteltrauma zurückzuführen. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin mündlich die Festnahme der Eltern an. Der 25-jährige Vater und die 19-jährige Mutter, beide aus Salzburg, wurden am Vormittag des Nationalfeiertages in der Nähe des Hauptbahnhofs festgenommen. Bei der Einvernahme sollen sich die beiden gegenseitig beschuldigt haben, ihren Sohn mehrfach heftig geschüttelt und geschlagen zu haben. Die Eltern wurden am Donnerstag über Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt überstellt. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.