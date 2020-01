Täglich setzen sich Ärzte und Pfleger auf der Neonatologie für das Leben von zu früh und krank geborenen Kindern ein.

Noch heute trägt Erna Hattinger-Jürgenssen den kleinen Fußabdruck in ihrer Geldbörse mit sich. Behutsam hält die Leiterin des Eltern-Baby-Zentrums im Salzburger Landeskrankenhaus das Erinnerungsstück in den Händen. Ein tintenblauer Fleck auf briefmarkengroßem Papier erinnert die Ärztin an das jüngste Frühchen, ...