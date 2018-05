Gegen die "Testitis" machen Eltern von Volksschülern mobil. Sie bekommen viel Zuspruch und wollen jetzt andere Mitstreiter ins Boot holen.

Die Eltern von 13 Viertklasslern der Volksschule des Diakonievereins in Salzburg machten ihre Ankündigung am Donnerstag wahr: Wie schon in der Vorwoche boykottierten sie die Überprüfung des Bildungsstandards ihrer Kinder in Mathematik und ließen die Mädchen und Buben in den ersten zwei Schulstunden zu Hause.