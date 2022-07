Emailwerk ist grüne Spielstätte mit Gütesiegel

Das Kulturhaus Emailwerk wurde nicht nur wegen seiner energieeffizienten Technik mit dem Umweltzeichen "Green Location" ausgezeichnet.

Groß ist die Freude im Seekirchner Kulturverein Kunstbox, wurde doch der Verein mit seinem Kulturhaus Emailwerk kürzlich in der Bundeshauptstadt Wien mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Damit trägt das Haus nun offiziell die Bezeichnung "Green Location". Das heißt: Im Kulturhaus Emailwerk wird Nachhaltigkeit gelebt. "Die Umwelt und die Zukunft unserer Erde haben einen hohen Stellenwert, sowohl in der Programmierung als auch in Betrieb und Haltung des Emailwerks und des Trägervereins Kunstbox", so Vereinsobmann Leo Fellinger. Als ökologisch ausgerichteter Betrieb nehme ...