Emir von Kuwait reiste zu Behandlung nach Salzburg

Der Airbus A319 des Machthabers landete am Dienstag auf dem Salzburger Flughafen. Am Mittwoch soll er sich einem Eingriff unterzogen haben.

Große Sicherheitsvorkehrungen am Dienstag am Salzburger Flughafen: Das Staatsoberhaut von Kuwait, Emir Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, landete mit seinem A319 am Airport. Der Emir unterzog sich laut einem ORF-Bericht am Mittwoch einem Eingriff im Salzburger Landeskrankenhaus. Ein Anrufer schilderte den SN, dass in der Orthopädie dafür eine ganze Etage abgeriegelt worden sei, um den prominenten Gast zu behandeln. Zahlreiche Bodyguards seien vor Ort, um den 89-Jährigen abzuschirmen.

Die Salzburger Landeskliniken wollten das nicht bestätigen. "Wenn wir irgendwelche Patienten behandeln, die eine gewisse Diskretion verlangen, werden sie die bekommen", sagte Sprecherin Mick Weinberger auf SN-Anfrage. Auch alle anderen Patienten würden "störungsfrei behandelt".

Wie lange der Scheich in Salzburg verweilt, ist unklar. "Der Airbus parkt bei uns auf unabsehbare Zeit", sagte Flughafen-Sprecher Alexander Klaus. Theoretisch könne die Maschine jederzeit abheben. "Privatflüge unterliegen nicht den Slot-Bestimmungen."

Quelle: SN