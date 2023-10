Emma Schütze bezwang ihre Nervosität

Die Itzlingerin Emma Schütze gehört zu den großen Karate-Talenten. Nach Gold beim Weltcup in Budapest folgte Silber in Zagreb.

Endlich konnte Emma Schütze die Leistungen aus ihren Trainings auch im Wettkampf umsetzen. Bei den Budapest-Open in Ungarn gewann das 17-jährige Karatetalent in ihrer Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm nach einer makellosen Vorstellung die Goldmedaille. "Früher war sie bei den Kämpfen immer sehr nervös. Nun ist es ihr gelungen, das unter Kontrolle zu bringen", sagt ihre Trainerin Alisa Buchinger.

Vergangenes Wochenende konnte Emma Schütze erneut aufzeigen. In ihrer neuen Altersklasse U21 bis 68 Kilogramm holte sie beim Turnier in Zagreb die Silbermedaille.

Es war auch eine Bestätigung der ausgezeichneten Arbeit ihrer Trainerin Alisa Buchinger. Die 30-Jährige ist seit Anfang dieses Jahres für das Salzburger Karate-Team zuständig, trainiert nicht nur die Allgemeine Klasse, sondern auch den Nachwuchs ab 15 Jahren. Sie führt die Arbeit von Manfred Eppenschwandtner fort, der sich mit Ende des vergangenen Jahres zurückgezogen hat. "Ich habe von Manfred viel gelernt und will auch meine eigene Erfahrung den jungen Athletinnen und Athleten weitergeben", sagt Buchinger.

Sie attestiert Emma Schütze großes Talent. "Sie trainiert vorbildhaft, hat großen Ehrgeiz, bereits viel Kraft in ihrem Alter und ist auch sehr intelligent. Das sind gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere im Karate", so das Urteil der Trainerin. Zudem nimmt sie Kritik stets an und arbeitet auch an ihren Schwächen.

Schütze besucht das Schul-Sport-Modell, dabei stehen mehrere Trainings auf dem wöchentlichen Plan. Neben der Technik wird auch an der Kraft und Ausdauer regelmäßig gearbeitet.

Anfang Februar 2024 wird sie in ihrer neuen Altersklasse der U-21 an der Europameisterschaft in Georgiens Hauptstadt Tiflis teilnehmen. "Mein Ziel ist auf jeden Fall eine Medaille", sagt sie selbstbewusst.

Emma Schütze besucht das Gymnasium in Nonntal undwird kommendes Jahr maturieren. Danach will die Itzlingerin studieren. "Ich interessiere mich für Wirtschaft und Recht, aber ich habe mich noch nicht entschieden, was ich studieren werde."

Fest steht allerdings, dass sie weiterhin Karate betreiben wird und in einigen Jahren auch in der Allgemeinen Klasse an den Start gehen will. Mit ihrer Trainerin Alisa Buchinger an ihrer Seite hat sie die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere.