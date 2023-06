"End of Life": Spital bezeichnet Patienten als Auslaufmodell

Die Bezeichnung "End of Life" bezieht sich auf veraltete Produkte im Elektronikbereich. Im Uniklinikum werden Patienten mit dieser "Diagnose" entlassen.

„End-of-Life“: Ein Patient war vor einem Jahr laut Uniklinikum am Ende seines Lebens. Der Mann lebt heute noch.

Ein Bewohner eines städtischen Seniorenwohnheims bekommt plötzlich hohes Fieber, ist apathisch und nicht mehr ansprechbar. Der Hausarzt ordnet einen Transport ins Spital an, um den Infekt bei dem Mann abklären zu lassen. So weit wäre der Vorfall, der sich im Frühjahr des Vorjahres ereignete, nicht weiter erwähnenswert. Der Entlassungsbrief, mit dem der Mann wenige Stunden später aus dem Salzburger Uniklinikum wieder nach Hause geschickt wurde, sorgte allerdings für Ärger bei der Belegschaft des Heimes. "End of Life" war bei der ...