Endlich wieder den Rupertikirtag unbeschwert genießen

Mit Pauken und Trompeten startete am Mittwoch der 46. Rupertikirtag. Der erkrankte "Hanswurst" wurde von seinem Sohn Rupert würdig vertreten.

Bumm! Mit dem Angelusläuten, acht Salutschüssen aus den zwei Falkonetten "Eule" und "Löwe" der Salzburger Bürgergarde und dem Hissen der Marktfahne wurde der Salzburger Rupertikirtag am Mittwoch vor dem Dom feierlich eröffnet. Die Trachtenmusikkapelle Maxglan spielte auf.

Die Fahne hisste diesmal sogar ein echter Rupert. Normalerweise kommt diese Rolle der Galionsfigur des Kirtags, dem "Hanswurst" in Person von Johannes Rupert Franz zu. Seit 25 Jahren verkörpert er diese Figur, doch ausgerechnet zum heurigen Jubiläum ist er erkrankt. Auf Wunsch des Vaters sprang Sohn Rupert Johannes ein. Der 24-Jährige schlüpfte jedoch nicht in das väterliche Hanswurstkostüm, kam ihm doch zugleich die Rolle zu, mit der Bindertanzgruppe Salzburg in deren Tracht gewandet das Holzfass mit dem Rupertibier auf einem festlich geschmückten Wagen vor den Dom zu transportieren und auf die Bühne zu heben. Seinen Namen erhielt der Sohn von "Hanswurst" im Gedenken an dessen im Krieg gefallenen Onkel Rupert. "Die Familie wollte ihn mit der Weitergabe seines Namens würdigen, sie hat sich aber nicht getraut, meinem Vater als dem Zweitgeborenen Rupert als ersten Namen zu geben", erzählt der junge Mann. "Mein Vater hat sich das bei mir aber getraut."

Bürgermeister Preuner schlug das Bier an

Bis das Bier floss, benötigte Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) übrigens fünf Schläge. Der Rupertiwein war aus zweierlei Gründen nicht ganz nach dem Geschmack des Stadtchefs, der dafür bekannt ist, dass er Rotwein mit warmem Wasser mischt: Der Rupertiwein ist weiß und wird somit kalt genossen.

Noch ehe der Kirtag offiziell eröffnet war, drehte Kathi Wieder in luftiger Höhe die erste Runde mit dem Kettenprater. Barfuß, mit ausgestreckten Beinen und mit einem Lächeln im Gesicht genoss sie das Vergnügen. "Ich bin jedes Jahr am Kirtag, mit 1,5 Jahren war ich zum ersten Mal hier", sagt die Salzburgerin. Nun setzt sie diese Tradition fort. Töchterchen Antonia, die genauso alt ist wie die Mama damals bei ihrem ersten Kirtagsbesuch, war mit von der Partie, blieb aber mit ihrer Oma Birgit lieber auf der Erde. "Ich kenne den Rupertikirtag seit den Anfängen", schildert die 56-Jährige. "Das Schöne ist, dass sich nicht viel verändert hat und dass es viele Fahrgeschäfte noch immer gibt."

Das gilt auch für den Sturmsegler von Alexandra Deisenhammer. "Papa, schneller!", rief die fünfjährige Lea aus Salzburg, die mit ihrem Vater Matthias mit weit ausgebreiteten Armen und laut kreischend in einem der nostalgischen Holzboote auf "hoher See" eine Runde drehte. Die beiden genießen das bunte Treiben gleich drei bis vier Tage.

Ein Muss ist eine Fahrt mit dem Kettenkarussell

Ein Muss sind eine Fahrt mit dem Kettenkarussell und mit dem Autodrom für Margaretha Haubenhofer. "Ich fühle mich wieder wie ein Kind", sagt sie. Die Salzburgerin verbrachte den Eröffnungstag mit dem befreundeten Ehepaar Petra und Konrad Krautzberger. Auf die Frage, was für sie das Schönste am Rupertikirtag sei, kommen die beiden ins Schwärmen: "Es herrscht schönstes Wetter, viele tragen Tracht, die Leute verbreiten gute Laune und die Menschen können in diesen schwierigen Zeiten endlich wieder einmal unbeschwertes Vergnügen genießen."