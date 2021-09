"Endlich wieder ein Musikfest"

Unter dem Motto "Tausend Töne, eine Klangwolke" konnten die Lungauer heuer wieder zum beliebten Bezirksblasmusikfest zusammenkommen.

"Es muss nicht immer ein Bierzelt sein, um die heimische Blasmusik gut zu präsentieren", ist Karl Macheiner überzeugt. Der Lessacher ist seit zwei Jahren Bezirksobmann der 16 Lungauer Blasmusikkapellen. Nach der durch Corona bedingten Absage im Vorjahr hat er mit seiner Mannschaft nun das 35. Bezirksblasmusikfest organisiert. Schauplatz war das Zentrum der Oberlungauer Marktgemeinde St. Michael.

"Ein Musikfest bedeutet für mich vor allem, Musik zu spielen", so Karl Macheiner. Unter dem Motto "Tausend Töne, eine Klangwolke" wurde dieses Jubiläum zu einer wunderbaren Veranstaltung. Mitten in St. Michael trafen sich die mehr als 700 Musikerinnen und Musiker zu einem gemeinsamen Konzert. Dabei stellten sie sich registerweise zusammen - Klarinetten zu Klarinetten, Hörner zu Hörner, Trompeten zu Trompeten. Solisten wie Doris Berchthaler und Rupert Moser (Gesang), der Orchestermusiker Thomas Rainer mit seinem Flügelhorn oder Schlagzeuger Christoph Aigner wurden mit viel Applaus gefeiert.

Eine besondere Ehrung gab es auch bei diesem Bezirksfest: Horst Aigner, langjähriger Kapellmeister der Bürgermusik St. Michael, wurde von seinen Kameraden zum Ehrenkapellmeister ernannt und vom Bundesblasmusikverband mit der höchsten Auszeichnung, dem Verdienstkreuz in Gold, gewürdigt. Aigner war auch viele Jahre lang Bezirkskapellmeister im Lungau sowie stellvertretender Landeskapellmeister.

In den 16 Kapellen des Lungaus musizieren derzeit rund 740 aktive Mitglieder, knapp 40 Prozent davon sind Mädchen und Frauen. Zwei Jugendorchester und an die 30 Ensembles innerhalb der einzelnen Kapellen zeigen zusätzliches Engagement. "Wir haben keine Nachwuchssorgen", versichert Bezirksobmann Karl Macheiner. Er führt das vor allem auf den Rückhalt der Blasmusik in der Bevölkerung zurück: "Der Stellenwert der Kapellen, der Musikerinnen und Musiker in der Bevölkerung ist enorm. Und die Menschen haben sich so sehr gefreut, dass es jetzt endlich wieder ein Musikfest gegeben hat."

Die positive Entwicklung sieht auch Bezirkskapellmeister Günther Binggl. Er hat erst jüngst diese Funktion übernommen, nachdem sein Vorgänger Roman Gruber zum Salzburger Landeskapellmeister gewählt worden war. Binggl: "Unser Großkonzert mit über 700 Mitwirkenden hat den Zusammenhalt bei uns im Bezirk gut repräsentiert. Und besonders freut mich: Mehr als die Hälfte der gespielten Stücke stammt aus der Feder von Lungauer Komponisten."