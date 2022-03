Endlich wieder feiern: Das war der "Freedom Day" in Salzburg

Tausende Salzburger feierten bis in die Morgenstunden - einige von ihnen zum ersten Mal. Ein Lokalaugenschein in der Altstadt am ersten Wochenende ohne Coronabeschränkungen.

Wer am Samstagabend in Salzburg vom Neutor kommend die Münzgasse hinabspazierte, kam irgendwann nicht mehr weiter. Menschen, so viele wie das coronageschulte Auge seit Monaten nicht mehr wahrgenommen hat, blockierten dort den Gehweg. Die Menschenmasse war die Spitze eines Eisbergs, oder wie man eigentlich sagen müsste: das Ende einer sehr, sehr langen Schlange von Partywütigen, die an diesem Abend in den neu gestalteten Nachtclub City Beats in der Griesgasse wollten. Zwei der vielen Partygäste, die sich um kurz ...