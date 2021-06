Endlich wieder live im Konzert

Die wegen Corona mehrmals verschobene Jubiläumstour startet nach 18 Monaten Pause.

"Die Vorfreude ist bei uns groß", so Fritz Messner, "Motor" der Querschläger, zur bevorstehenden 30-Jahre-Querschläger-Jubiläumstour.

Diese startet mit einem für Besucher kostenlosen Open Air Konzert im Pongau. Am 18. Juni treten die sieben Musiker aus dem Pongau und Lungau in der Alpenarena in Bad Hofgastein auf. "Wir werden nur Lieder aus den Jahren 1990 bis 1995 spielen", verspricht Messner. Gustostückerl aus der Anfangszeit, "und was die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht erstaunen wird: Viele dieser Lieder sind heute sogar ...