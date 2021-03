Endometriose: Ein harter Weg bis zur Diagnose

Verkannt und verharmlost - Endometriose verläuft bei jeder Patientin anders. Eine junge Frau durchschritt ein Tal der Tränen, ehe sie Abhilfe fand.

Juliane Winter weiß, was Schmerzen sind. Monat für Monat hatte die 32-jährige Lehrerin aus Koppl so starke Regelschmerzen, dass sie im Krankenhaus um Morphiumspritzen bettelte. "Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich war am Ende", erzählt sie. Erst nach mehreren Fehldiagnosen und -behandlungen, darunter eine Bandscheiben-OP, stellte ein Schweizer Experte zweieinhalb Jahre später die Diagnose: Endometriose.

Rund eine von zehn Frauen ist betroffen

Rund eine von zehn Frauen ist weltweit von ...