Energie aus dem Lungau für den Lungau

Am 9. Oktober wurde die Genossenschaft "Energie Lungau eGen" gegründet. Im LN-Gespräch geht Obmann Josef Lüftenegger näher auf die neue Energiegemeinschaft ein.

Es ist die größte Energiegemeinschaft Österreichs. Die Initiative kam von der Bezirksstelle Lungau der Wirtschaftskammer Salzburg. Die Energiegemeinschaft wird Unternehmen wie Samson Druck, Wirtschaftsverein Tamsweg oder die Nutropia Group mit Strom beliefern. Initiator Josef Lüftenegger: "Eine Energiegemeinschaft ist eine Gruppe von Menschen, Unternehmen oder Organisationen, die sich zusammenschließen, um Energie zu erzeugen, zu verwalten oder zu teilen. Diese Gemeinschaften sind oft darauf ausgerichtet, erneuerbare Energiequellen zu nutzen, die Energieeffizienz zu verbessern und nachhaltige Energienutzungen zu fördern", sagt Lüftenegger, der die Gründung mit engagierten Unternehmern aus der Region umsetzte. Gleichzeitig ist er auch Obmann der Genossenschaft.

Das Konzept für die Umsetzung der Energiegemeinschaft wurde im vergangenen Jahr in sechs Abstimmungsrunden mit den Betreibern von Kleinwasserkraftwerken und Großabnehmern erarbeitet. "Eine Machbarkeitsstudie kam zu dem Schluss, dass dieses sinnvolle und nachhaltige Projekt zu empfehlen ist", sagt der 36-Jährige. Als Kooperationspartner konnte die Salzburg AG gewonnen werden. "Der Lungau eignet sich perfekt für eine Energiegemeinschaft, da er von einem einzigen Umspannwerk - dem Umspannwerk St. Michael - versorgt wird. Damit sind die rechtlichen und technischen Grundvoraussetzungen für die Gründung einer regionalen Energiegemeinschaft für den gesamten Bezirk erfüllt."

Potenzial, den Lungau unabhängiger zu machen.

Das stabile Fundament der Lungauer Energiegemeinschaft bilden Kleinwasserkraftwerke, da sie das ganze Jahr über und auch in der Nacht große Mengen elektrischen Strom produzieren.

Ab 1. Jänner 2024 stehen der Energiegemeinschaft durch die Einspeisung von fünf Kleinwasserkraftwerken und mehreren großen Photovoltaikanlagen über sieben Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom zur Verfügung, die zunächst vorwiegend an Großabnehmer abgegeben werden. "Durch die Beschränkung auf einige wenige große Erzeuger und einige große Abnehmer soll der Verwaltungsaufwand in der Pilotphase schlank und effizient gehalten werden."

Der Energiepreis soll 16 Cent/ kWh für Stromeinspeiser und -verbraucher betragen. Für die Verwaltung der Energiegemeinschaft wird ein Betrag von 0,5 Cent/kWh eingehoben. "Abnehmer sparen sich die Energieabgabe (1,5 Cent/kWh), den Erneuerbaren-Förderbeitrag (circa 1,3 Cent/kWh) und 28 Prozent ihrer Netzkosten (circa 1,5 Cent/ kWh). Abnehmer bekommen mit 16 Cent/kWh weiters einen attraktiven Energiepreis und können sich zusätzlich in etwa 4,3 Cent/kWh an Netzkosten und Abgaben sparen", sagt Lüftenegger.

Die Vision der Gründer sei es, dass in Zukunft jede Lungauerin und jeder Lungauer Strom in die Energiegemeinschaft einspeisen und Strom von der Lungauer Energiegemeinschaft beziehen können soll. "Zuerst gelte es jedoch, die Pilotphase erfolgreich umzusetzen, bevor weitere Mitglieder in die Genossenschaft aufgenommen werden können."

Finanzielle Vorteile für Stromabnehmer in der Region

Zusammengefasst: "Die Energiegemeinschaft hat das Potenzial, den Lungau ein Stück weit unabhängiger von den stark schwankenden Strompreisen zu machen, da der Energiepreis von der Genossenschaft selbst festgelegt werden kann. Unsere Vision ist es, dass sich möglichst viele Lungauer an der Energiegemeinschaft beteiligen können. Mit der Salzburg AG haben wir nun einen starken Partner an unserer Seite, um dieses Leuchtturmprojekt umzusetzen", sagt Lüftenegger.

Wolfgang Pfeifenberger, Obmann der Wirtschaftskammer Lungau: "Die Energiegemeinschaft ist ein wichtiger Faktor für die Wertschöpfung im Lungau, da sämtliche Stromumsätze innerhalb des Lungaus verbleiben. Zudem ergeben sich durch die 30-prozentige Ersparnis bei den Netzkosten sowie Steuervorteile bei der Stromversorgung über die Energiegemeinschaft auch interessante finanzielle Vorteile für die Stromabnehmer in der Region."

Neben Obmann Josef Lüftenegger machen Unternehmer Stefan Krist als Obmann-Stellvertreter sowie die Vorstandsmitglieder Heimo Prodinger und Finanz- und Steuerexperte Thomas Rest den Vorstand komplett."