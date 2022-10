Photovoltaik für jedes Schuldach in Salzburg gefordert

Schuldächer böten enorm viel Potenzial, seien derzeit aber noch viel zu selten mit PV-Anlagen ausgestattet, kritisiert ein Lehrervertreter. Ein paar Beispiele in Salzburg zeigen, wo die Sonnenenergie schon Schule macht. Auch andere öffentliche Gebäude wie die Landespolizeidirektion sollen künftig Energie liefern.

Auf das Dach der HTL Salzburg im Salzburger Stadtteil Itzling - einer der größten Schulen Westösterreichs - brennt die Sonne auch an Herbsttagen so richtig. Auf etlichen Dachschrägen sind bereits die Solarmodule für die Photovoltaikanlage installiert. Mehr als 1000 Quadratmeter Fläche sollen genutzt werden. Die Bundesimmobiliengesellschaft hat 480.000 Euro für die Errichtung der PV-Anlage investiert. Ende des Jahres wird diese mit einer Leistung von rund 270 Kilowattpeak fertiggestellt. Der Strom soll laut Bundesimmobiliengesellschaft für die Eigenbedarfsabdeckung verwendet werden. In unterrichtsfreien ...