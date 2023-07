Energie und Natur unter einem Hut

Josef Schwaiger ist in der neuen Landesregierung zuständig für Wasser, Energie und Natur - Interessenkonflikt sieht der ÖVP-Landesrat keinen. Im Interview spricht Schwaiger über die Zukunft der Windprojekte im Pongau, die Zusammenarbeit mit der FPÖ und die Klimaziele 2030.

Fünf Wasserkraftwerke erzeugen derzeit entlang der Pongauer Salzach Energie für die Heimat. An einem weiteren wird derzeit in Stegenwald gebaut. Josef Schwaiger, Landesrat der ÖVP, kümmert sich in der neuen Landesregierung um die Ressorts Energie, Natur und Wasser. Interessenkonflikt soll es laut Schwaiger in seinen neuen Arbeitsbereichen aber keinen geben: "Wenn man es richtig macht, dann passt es. Ich sehe es sogar positiv, dass ich diese Ressorts innehabe, denn ein Eingriff in die Gewässer bedeutet nie einen Vorteil für die Natur - es braucht immer Kompromisse. Da ich alle drei Sektoren, die beispielsweise bei Wasserkraftwerken zusammenspielen, überwache, kann ich bestmögliche Entscheidungen treffen. Ohnehin renaturieren wir in Salzburg bereits viel mehr, als wir bauen."

Pongauer Windkraft-Projekte nicht in Gefahr

Obwohl man sich seitens der FPÖ im Vorfeld der Wahlen sehr kritisch gegenüber geplanten Windkraftprojekten zeigte, seien laut dem ÖVP-Landesrat die Pongauer Projekte nicht in Gefahr. "Im Landesentwicklungsprogramm legten wir elf Standorte für mögliche Windradanlagen fest. So wird nach wie vor intensiv am Vorhaben am Flachauer Windsfeld gearbeitet. Nur um zu verdeutlichen, warum wir auch im Wahlkampf die Windkraft forcierten: Eine einzige Windturbine erzeugt gleich viel Strom wie zehn Hektar - rund zwölf Fußballfelder - Photovoltaikanlagen. Damit wir unsere Klimaziele 2030 schaffen, braucht es aber sowohl Wasser- als auch Windkraft sowie diese PV-Anlagen. Um Projekte schneller umsetzen zu können, arbeiten wir auch intensiv an einer beschleunigten Verfahrensstruktur. Denn mit dem bestehenden System werden wir unsere Ziele nicht erreichen."

"Landesregierung macht keinen Schritt zurück"

Auf die Frage, ob mit dem Ausbau der Wasserkraft - unlängst wurden Pläne zu einem weiteren Kraftwerk im Pass Lueg nahe Golling bekannt - die neue Landesregierung in Sachen Naturschutz einen Schritt zurück mache, entgegnet Schwaiger: "Ganz im Gegenteil. Wenn wir so weitermachen würden wie in den letzten fünf Jahren, in denen die Grünen bei vielen Entscheidungen im Umwelt-, Klima- und Naturschutz mitgespielt haben, würden wir nirgends hinkommen. Nun wird mich keiner mehr aufhalten können und die Freiheitlichen machten in einigen Gesprächen bereits deutlich, dass sie die Wichtigkeit, dass große Probleme in Energie und Umweltschutz angegangen werden müssen, erkennen. Hier treffe ich auf keinen Widerstand. Auch wenn die intensive Reise jetzt erst beginnt."