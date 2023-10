Energiewende erfordert Ausbau des Stromnetzes

Durch den Ausbau erneuerbarer Energien wird immer mehr Strom ins Netz eingespeist. Beim Ausbau muss daher Tempo gemacht werden, denn private Photovoltaik-Anlagen genießen weitere ein hohes Interesse.

Die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen (PV) war in den letzten Jahren massiv. Im Pongau spürte das vor allem der Solaranlagenbauer Dafi in Eben. Innerhalb eines Jahres wurde der Mitarbeiterstand mehr als verdoppelt, die Firmenflächen auf mehrere Standorte ausgedehnt. "Aktuell haben wir eine Stagnation auf hohem Niveau", schildert Matthias Fischbacher, einer der beiden Geschäftsführer. Die Stabilisierung der Energiepreise und steigende Kreditzinsen würden den zuletzt enormen Aufwärtstrend dämpfen. "Aber die nächste Welle wird kommen", ist Fischbacher überzeugt. "Wenn die Mobilitäts- und die Wärmewende weiter voranschreiten, ist die logische Konsequenz, dass auch die Nachfrage nach PV-Anlagen steigt." Wer aktuell eine PV-Anlage für sein Einfamilienhaus bestellt, könne bei Dafi mit einer Installation im Mai rechnen. "Wir waren schon bei Wartezeiten von einem Jahr", so Fischbacher.

Millionen-Investitionen in den Stromnetz-Ausbau

Als wichtigen Punkt für die Zukunft in Sachen Energiewende nennt der Dafi-Chef unter anderem den Ausbau des Stromnetzes in der Region. "Dass ist essenziell, damit Strom, der nicht gleich verbraucht wird, auch eingespeist werden kann." Für ebendiesen Ausbau ist mit der Salzburg Netz GmbH eine Tochterfirma der Salzburg AG zuständig. Dass ein Ausbau unausweichlich ist, räumt Birgit Lemmerer, eine Sprecherin des Unternehmens, auf Nachfrage ein. Das werde zunächst im Lungau, Pinzgau und Pongau schlagend, weil hier, vor allem durch die Wasserkraftwerke, bereits jetzt viel Erzeugungsleistung an das Netz angeschlossen sei.

Auch rund 3300 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 22 Megawatt (MW) sind bereits im Gebiet der Salzburg Netz GmbH im Pongau installiert. Das Unternehmen deckt im Bezirk die Stromversorgung in nahezu allen Gemeinden ab. Ausnahmen sind Hüttschlag, Großarl und Teile von Bad Hofgastein. "Alleine heuer wurden 360 Anlagen mit einer Leistung von 8 MW neu errichtet und es sind Anlagen mit einer Leistung von 50 MW angefragt", schildert Lemmerer. Salzburgweit erwartet man für 2023 eine Zunahme der PV-Anlagen von bis zu 35 Prozent. "Gemeinsam mit der vorhandenen Wasserkraft erfordert dies den Ausbau der Stromnetze über alle Spannungsebenen." Dafür werden allein heuer mehr als 20 Millionen Euro in das Pongauer Stromnetz investiert. Das erforderliche Tempo sei durchaus fordernd, aber noch machbar.

380-kV-Leitung ist wesentlicher Bestandteil für künftige Netzsicherheit

Um die Versorgungssicherheit und Netzstabilität im Pongau auch in Zukunft zu gewährleisten, wird aktuell beispielsweise in Flachau ein neues Umspannwerk errichtet. In St. Johann wird ebenfalls an der Neuerrichtung des Umspannwerkes gearbeitet. Die Anlage, die Bestandteil des 380-kV-Leitungsprojektes der Austrian Power Grid (APG) ist, soll künftig "der zentrale Stromknoten für den Pongau" werden, schildert Projektsprecher Fritz Wöber. Neben der 380-kV-Leitung wird in St. Johann auch eine 220-kV-Leitung eingebunden, die zum Umspannwerk Weißenbach in der Steiermark führt. Die erste Anbindung an das Übertragungsnetz der APG im Pongau "ist erforderlich, um weitere Erzeugungskapazitäten im Netzbereich Pongau aufnehmen zu können", heißt es von der Salzburg Netz GmbH.

Das Umspannwerk in St. Johann soll Wöber zufolge im ersten Quartal 2025 gemeinsam mit der 380-kV-Leitung in Betrieb gehen. "Das Betriebsgebäude wurde bereits fertiggestellt. Die vier Transformatoren - das Herzstück des Werkes - wurden schon angeliefert, derzeit erfolgt die elektrotechnische Ausrüstung der Anlage", berichtet der Projektsprecher weiters. Die Arbeiten an der "Salzburgleitung", wie die APG die 380-kV-Leitung nennt, schreiten ebenfalls weiter voran. 200 der insgesamt 449 Masten sind für den Pongau geplant. 185 davon stehen bereits. Auch die Seile zwischen den Masten sind bereits zu 70 Prozent fertig eingezogen. Ein Großteil der Seilzugarbeiten soll heuer noch abgeschlossen werden.

Für Matthias Fischbacher ist die Fertigstellung der 380-kV-Leitung ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einem zukunftsfitten Stromnetz. "Es wird aber noch mehr Ausbau brauchen", prognostiziert der Dafi-Chef. Außerdem sei es wichtig, den produzierten Strom in der Region optimal und bedarfsorientiert zu lenken. In Energiegemeinschaften, die in immer mehr Gemeinden entstehen, sieht Fischbacher diesbezüglich großes Potenzial.