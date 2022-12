Pommes im Tank - wie der Winterdienst im Lungau Kohlendioxid einspart

Können auch tonnenschwere Räumfahrzeuge klimaschonend betrieben werden? Der Lungau wird dafür die Antworten liefern.

Andreas Bruggers Arbeitstag hat am Dienstag um ein Uhr früh begonnen. Der Kraftfahrer aus St. Michael arbeitet bei der Straßenmeisterei Lungau, am Stützpunkt Mauterndorf startete Brugger seinen orangen Dreiachs-Lkw, senkte das Schneeschild ab und begann mit der Räumung wichtiger Straßen. Im Lungau schneite es bis in die Niederungen.

Am Vormittag steht Brugger vor seinem Fahrzeug an der BP-Tankstelle in St. Michael. Bruggers Lkw ist Teil eines aktuellen Pilotprojekts des Landes Salzburg, die Tankstelle gehört zur Firma von Projektpartner ...