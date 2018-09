Energiezentrum in Hallein wurde zum Familienprojekt

Irmgard und Peter Ganzer haben am Halleiner Kornsteinplatz ein Energiezentrum eröffnet. Auch die vier Söhne packten kräftig mit an.

Die Vision, einen Raum für Gesundheit und Entfaltung zu kreieren, hatte Irmgard Ganzer schon vor 15 Jahren. "Damals waren aber die Kinder noch zu klein für ein so großes Vorhaben", sagt Ganzer. Im Vorjahr - die Söhne waren mittlerweile allesamt volljährig - war der richtige Zeitpunkt gekommen. Im zweiten Obergeschoß des imposanten Ganzer-Hauses am Kornsteinplatz entstanden in den vergangenen zwölf Monaten auf rund 400 Quadratmetern drei Gruppenräume für Yoga-, Qigong- und Tai-Chi-Kurse sowie vier Therapieräume für Einzelsitzungen. Die Räume sind nach den jeweils als Ornamente verwendeten Steinen benannt - vom Amethyst bis zum Bergkristall.

Ort der Begegnung





Die Gruppen- und Therapieräume werden durch eine Küche für vegane bzw. vegetarische Kochkurse ergänzt. Dazu kommen ein Büro, Sanitäranlagen und - nicht zu vergessen - der "Herzraum". "Das ist unser Ort der Begegnung. Dort kommen alle zusammen, sei es vor oder nach Kursen und Vorträgen oder in den Pausen", sagt Ganzer.

Die ursprünglich in diesem Stockwerk untergebrachte Haus-Schneiderei wurde für das Projekt nach Kuchl übersiedelt. Auch Büros wurden verlegt. An den Planungs- und Renovierungsarbeiten war die ganze Familie beteiligt. "Unser Sohn Felix, ein angehender Architekt, hat die Räume geplant. Zusammen haben die Söhne Felix, Maximilian, Peter und Thomas unter anderem den Lärchenboden verlegt", erzählt Ganzer im TN Gespräch.

Besonderer Wert wurde dabei auf die Verwendung von Naturmaterialien und die Ausrichtung der Räumlichkeiten gelegt. "Wir haben die Räume unter anderem geomantisch, numerologisch und nach der Farbenlehre ausgerichtet. Das spürt man auch, wenn man eintritt", sagt Ganzer. Als "Spielregel Nr. 1" im Energiezentrum nennt sie "Achtsamkeit und Bewusstsein". Das geht los bei der Auswahl der Lehrer und Therapeuten und reicht bis hin zur schuhfreien Zone und dem Verzicht auf Fleisch in den Kochkursen. "Wir arbeiten hier viel im feinstofflichen Bereich. Da haben Fleisch und auch Alkohol keinen Platz", erklärt Irmard Ganzer. Für sie sind die Schwerpunkte im Energiezentrum das Thema Weiblichkeit sowie der Jahreskreis.

Während die Räumlichkeiten vorerst von externen Vortragenden, Kursleitern und Therapeuten belegt sind, wollen Irmgard und Peter Ganzer ab Jänner 2019 auch selbst vermehrt als Kursleiter aktiv werden. Beide praktizieren seit mehr als zwei Jahrzehnten Yoga. Peter Ganzer war lange Zeit als Yogalehrer tätig. Er will im Energiezentrum altes Wissen in die heutige Zeit transferieren: "Unser Anliegen ist Gesundheit und die persönliche Entfaltung."