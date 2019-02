Engere Zusammenarbeit zwischen Stadt und TVB

Die Stadt Hallein und der Tourismusverband wollen noch enger kooperieren. Statt projektbezogener Zusammenarbeit gibt es jetzt ein Gesamtbudget.

"Bisher hat man projektbezogen gearbeitet. Jetzt stellt uns die Stadtgemeinde ein finanzielles Gesamtvolumen und die ganze Palette logistischer Leistungen des städtischen Wirtschaftshofs zur Verfügung", sagt Rainer Candido, Geschäftsführer des Tourismusverbands Hallein/ Bad Dürrnberg.

Auch im Falle eines Machtwechsels im Zuge der bevorstehenden Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen geht Candido davon aus, dass die Zusage der Stadt steht. "Es gibt einen Beschluss aller Fraktionen."

Für 2019 sind wieder zahlreiche Veranstaltungen geplant, darunter auch neue Formate. Bürgermeister Maximilian Klappacher will mit Candido eine gemeinsame Linie verfolgen.

"Wir werden fortan an einem Strang ziehen, besonders, was die Veranstaltungen in Hallein betrifft", unterstreicht Candido, der Ideengeber vieler Veranstaltungen ist und auch die Konzeption von Events wie dem Braukunstmarkt oder dem Straßenkunst- und Musikfestival verantwortet.

"Veranstaltungen sind ein wichtiger Bestandteil der Standortentwicklung und ein nicht zu unterschätzender Frequenzbringer", bewertet Maximilian Klappacher den Stellenwert der jährlichen Events.

"Mit dem Tourismusverband als verlässlichem und professionellem Partner wollen wir bestehende Veranstaltungen weiterführen und neue Formate entwickeln." Für 2019 hat Candido schon neue Konzepte in der Schublade, etwa eine Gartenlesung mit bekannten heimischen Autoren.