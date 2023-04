Ennsradweg verläuft auf neuer Route

Grundbesitzer schilderten gefährliche Situationen zwischen Altenmarkt und Flachau - die Gemeinden reagierten nun und änderten die Route auf einem kurzen Teilstück.

Rund einen Kilometer lang verläuft der Ennsradweg von nun an nicht mehr entlang des namensgebenden Gewässers.

Der Ennsradweg erfreut sich größter Beliebtheit. Nun kam es aber in einem Teilstück zwischen Altenmarkt und Flachau zu einer Sperre. "In diesem Bereich wird von nun an umgeleitet", erklärt Altenmarkts Bürgermeister Rupert Winter. "Die Grundbesitzer meldeten uns, dass es dort immer wieder zu Gefahrensituationen kam. Denn dieses Areal wird auch von den fünf Grundbesitzern landwirtschaftlich stark genutzt, heißt, dieser Weg ist stark frequentiert. Die Verträge mit den Grundbesitzern liefen vor Kurzem aus und wurden nicht erneuert. Für Wanderer und Spaziergänger bleibt der Weg natürlich zugänglich, doch Radfahrer müssen künftig rund einen Kilometer über den Radweg neben der Landesstraße ausweichen. Natürlich habe ich auch keine große Freude über diese Veränderung, denn wir wissen, wie gerne der Ennsradweg von Sportlern genutzt wird, aber es ist die einzig richtige Entscheidung."

Auch Flachaus Bürgermeister bedauert die Sperre

Flachaus Bürgermeister Thomas Oberreiter führt weiter aus: "Den Radweg gibt es auf jeden Fall weiter. Er ist im Bereich der Autobahnunterführung bis zur Feuerwehr in Reitdorf lediglich umgeleitet und der Umweg wurde für Radfahrer bereits mit Schildern gekennzeichnet. Wir versuchten, bei Treffen mit den Grundbesitzern zwar eine Lösung zu finden, doch die Landwirte schilderten teilweise gefährliche Situationen und betonten, dass es besser ist, den Weg für Radfahrer zu verlegen, bevor es zu einem Unfall kommt. Die Auswirkungen dieser Sorgen müssen wir akzeptieren."