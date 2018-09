Ennstal-Bahnstrecke ab Montag drei Wochen gesperrt

Wegen Erhaltungs- und Modernisierungsarbeiten ist die Ennstalstrecke der Bahn ab heute, Montag, bis zum 29. September zwischen Bischofshofen und Stainach-Irdning (Steiermark) für den kompletten Zugverkehr gesperrt.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Bahn bittet um Verständnis und ersucht die Fahrgäste, längere Reisezeiten einzuplanen und sich im Vorfeld zu informieren.

Intercity- und Eurocity-Züge von Salzburg nach Graz haben aufgrund des

Schienenersatzverkehrs eine um 25 Minuten spätere Ankunft in Graz. Die Direktzüge ab Graz in Richtung Salzburg haben in der Steiermark eine um 25 Minuten vorverlegte Abfahrtszeit.

Kundeninformation zu den Fahrplanänderungen erfolgt durch Plakate an den Bahnhöfen, Durchsagen im Zug bzw. im Internet unter www.oebb.at oder telefonisch beim Kundenservice unter 05-1717.

Quelle: SN