Enten und Tauben in Salzburg verstümmelt - Polizei fahndet nach Tierquäler

Seit dem Vorjahr sind in der Stadt Salzburg verstümmelte Enten und Tauben aufgefunden worden. Die jüngsten Fälle von Tierquälerei liegen nur wenige Tage zurück. Die Österreichische Tierrettung setzt eine Belohnung für sachdienliche Hinweise aus.

Am 7. Februar liefen zwei Enten mit blutenden Wunden auf der Staatsbrücke. Unbekannte hatten ihnen die Haut samt Fleisch vom Bauch gerissen. Die Tiere mussten eingeschläfert werden. Am 1. Februar wurde ein Erpel mit abgetrennten Flügeln beim Leopoldskroner Weiher entdeckt. Auch für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Dem Erpel waren beide Flügel abgeschnitten worden, vermutlich mit einer Geflügelschere. Die Polizei fahndet nach den bisher unbekannten Tierquälern. "Die Täter wurden bisher noch nicht ausgeforscht", sagte am Donnerstag eine Polizeisprecherin zur APA. Das trifft auch im Fall von insgesamt acht misshandelten Tauben zu.

Am 24. Jänner erstattete eine Salzburgerin Anzeige bei der Polizei. Fünf Tauben mit abgeschnittenen Schwungfedern wurden im Stadtteil Itzling gefunden. "Die verstümmelten Tauben sind damit völlig hilflos. Ihr leidvolles Sterben scheint vom Täter beabsichtigt", schilderte Hans Lutsch von der ARGE Stadttauben Salzburg.

Bereits im Sommer des Vorjahres erregten in der Goethestraße in Itzling drei Tauben mit mutwillig entfernten Schwungfedern das Mitleid von Passanten. "Von 2. bis 4. Juli, täglich zur Mittagszeit, wurde eine verletzte Taube gefunden", sagte die Polizeisprecherin. Anzeige wurde am 5. Juli erstattet.

Tierrettung setzt vierstellige Belohnung aus

Der Präsident der Österreichischen Tierrettung, Oswin Mair, vermutet, dass im Fall der Enten, denen die Haut von der Brust gerissen wurde, aufgrund der zu erwartenden, heftigen Abwehrreaktion des Tieres von mindestens zwei Tätern auszugehen ist. Die Tierquäler dürften in der Nacht unterwegs sein, um nicht erkannt zu werden. "Bisher sind nur sehr vage Hinweise eingegangen, keine konkreten", sagte Mair. Die Tierrettung bestreife potenzielle Tatorte. "Dadurch erhöhen wir den Kontrolldruck."

Außerdem setzte die Tierrettung nun eine Belohnung für Hinweise aus, die zur Aufklärung des Falles führen. Wie hoch diese sein wird, kann Mair am Donnerstag noch nicht sagen. "Die Höhe der Summe muss noch mit unserem Vorstand abgeklärt werden." Es werde sich jedenfalls um einen vierstelligen Betrag handeln. Mair appelliert zudem an die Salzburger Bevölkerung, beim Spazierengehen auf Hinweise zu achten.

Die Enten an der Salzach und am Weiher seien Spaziergänger gewohnt und deshalb leichter einzufangen als in freier Natur. Wer einen Verdächtigen beobachtet, solle die Polizei rufen, rät der Präsident. "Wir werden von der Polizei verständigt und rücken zur Rettung des Tieres aus."