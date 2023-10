Am Dienstagnachmittag stellte sich ein 47-jähriger Wiener in einer Polizeiinspektion in der Stadt-Salzburg, nachdem er während eines Freiganges im Juni 2000 aus der JA Leoben nicht mehr dorthin zurückgekehrt war. Seither sei er im deutschen Brandenburg im Gastgewerbe tätig gewesen. Der Mann hatte damals nach einem Eigentumsdelikt erst rund die Hälfte seiner 15-monatigen Haftstrafe abgesessen. Die restliche Haftstrafe trat er nun an.