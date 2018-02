Entlastung für Schulleiter darf nichts kosten

Landesweit werken bereits 52 Assistentinnen für Schuldirektoren. Land und Gemeinde teilen sich die Kosten 50:50. Ein Modell, das Schule macht. Nur nicht in der Stadt Salzburg, wo man auch nach der Ära Heinz Schaden die Kosten scheut.

Ein eingespieltes Team. Das sind Volksschuldirektorin Alexandra Uhl und ihre Assistentin Petra Lovcik. Lovcik, selbst Eugendorferin, geht Uhl seit drei Jahren bei administrativen Tätigkeiten zur Hand.

Dank ihrer Assistentin kann die Direktorin nun spürbar mehr Kraft und Zeit in die pädagogische Arbeit mit Kindern, Lehrern und Eltern stecken. Auch die dienstrechtlichen Angelegenheiten, der Supplierplan und die, bedingt durch den Zuzug, immer fordernderen Elterngespräche bleiben in ihrer Hand.

Den Assistenten-Job, den Lovcik im Ausmaß von 25 Stunden erledigt, bezahlen Land und Gemeinde im Schlüssel 50:50. "Wenn sich das Land weiter in der Form beteiligt, ist das für uns verträglich", bilanziert Bürgermeister Johann Strasser (ÖVP). Die Gemeinde mache das gern. "Ist diese Entlastung gegeben, stellen sich auch wieder mehr gute Fachkräfte als Direktoren zur Verfügung", ist Strasser überzeugt. Generell müssten die Gemeinden aber aufpassen, dass ihnen nicht immer noch mehr Aufgaben übertragen werden.

Genau diese Sorge plagt die Stadtpolitiker. "Man kann eine Gemeinde wie Eugendorf nicht mit der Stadt vergleichen. Bei uns würde das im Endausbau 18 Vollzeitäquivalente bedeuten", sagt der für die Schulerhaltung ressortzuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ).

Der Knackpunkt: Man fürchtet, auf den Kosten sitzen zu bleiben, weil als ungewiss gilt, ob die Landesförderzusage auf Dauer halte. Zumindest diese Sorge scheint unbegründet. Eine Nachfrage im Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) ergibt, dass der Förderanteil des Landes in Höhe von 50 Prozent per Regierungsbeschluss bis 2023 gesichert ist. In den Landgemeinden macht das Modell Schule. In diesem Schuljahr sind bereits 52 Assistentinnen in 74 Gemeinden an 177 von 284 Pflichtschulen tätig. Angestellt sind die Sekretariatskräfte über den Verein "Frau & Arbeit". Dort sieht man in ihnen ein Arbeitsmarktprojekt für Frauen, die nach der Karenzzeit wieder arbeiten möchten. Bei Wiedereinsteigerinnen sind die Jobs begehrt. "Da kriegen wir häufig Anfragen", bestätigt Uhl.

In der Stadt Salzburg scheitert dieses Assistenzmodell seit Jahren an den Kosten. Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) hatte Zuschüsse stets mit der Begründung abgelehnt, die Gemeinde sei Schulerhalter, was die Gebäude angehe. Das Personal dagegen gehöre zur Agenda des Landes. "An dieser Position hat sich grundsätzlich nichts geändert", erklärt der neue Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). Darin waren sich im jüngsten Stadtratskollegium alle Fraktionen einig.

Dennoch erkennen auch die Stadtpolitiker die Notwendigkeit, Schuldirektoren zu entlasten. Auinger kündigt Gespräche mit dem Land an. Zum einen geht es um die Frage, ob nicht auch Lehrer als Administratoren freigestellt werden könnten. Zum anderen will Auinger die Idee des Bundes prüfen lassen, auf Stadtgebiet neun Cluster-Schulen einzuführen. Würde diesem Prinzip zufolge dann ein Schuldirektor mehrere Schulen leiten, bräuchte dieser ohnehin personelle Entlastung. Mit dem für die Stadt entscheidenden Unterschied, dass der Bund dieses zusätzliche Personal bezahlen würde.

Derweil in der Mozartstadt noch debattiert wird, entlastet Petra Lovcik in Eugendorf bereits die Schulleitungen.

Ihre 25 Wochenstunden verteilt sie auf vier Schulen mit vier (!) Chefinnen: die Volksschule Eugendorf, die beiden Kleinschulen Schwaighofen und Kraiwiesen sowie die Neue Mittelschule Eugendorf. "Jede Direktorin braucht dich irgendwo anders, die Abläufe unterscheiden sich", sagt Lovcik, die sich in Summe auf zirka 550 Schüler und 75 LehrerInnen einstellen muss. Das fordere Flexibilität. Dazu kommt: "Bei Schulfeiern - vor Weihnachten oder zum Schulschluss - könnte ich mich vierteilen."

Lovcik war Bankangestellte - vor den Kindern. Heute sind sie 17 und 14 Jahre alt. Dass sie gemeinsam mit ihnen alle Ferien frei hat, mache die Sache attraktiv, sagt sie: "Nur die Bezahlung könnte besser sein."

In ihrem Job bedient sie das Schulverwaltungsprogramm Sokrates, erhebt im Herbst die Schülerdaten, macht zu Semester die Schuleinschreibung, kümmert sich um die Schülermatrik, mittels der die Gemeinde die Schulpflicht ihrer jungen Bürger überprüft. Früher lag alles bei Uhl als Direktorin, zum Teil verfolgte sie die Arbeit bis in die Ferien. Die beiden Frauen begegnen einander auf Augenhöhe. Von der Zusammenarbeit profitierten alle, sagen sie. Das sieht der Eugendorfer Bürgermeister ebenso: "Lovcik sitzt obendrein als Gemeindevertreterin im Schulausschuss. Sie ist ein Lottosechser für uns." Umgekehrt streuen die Damen der Politik im Ort Rosen: "Wir fühlen uns gut gehört."