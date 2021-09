Entlaufenes Pony starb in Straßwalchen nach Kollision mit mehreren Autos

Shetland-Wallach war gegen fahrenden Pkw gelaufen und in den Gegenverkehr geschleudert worden.

Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Sonntag kurz vor Mittag in Straßwalchen im Salzburger Flachgau gekommen: Ein Shetland-Pony, dass sich von der Leine seines Besitzers losgerissen hatte, war in ein Auto gelaufen. Das Pferd wurde durch den Aufprall in den Gegenverkehr geschleudert und so schwer verletzt, dass es noch an der Unfallstelle starb.

Die Lenkerin des Gegenverkehrs, eine 39-jährige Frau aus Bayern, verletzte sich bei dem Unfall und begab sich selbstständig in ärztliche Betreuung, teilte die Polizei mit.