Entminungsdienst entsorgte im Pinzgau gefundene Kriegsrelikte

Am Donnerstag wurden in Gries und im Gemeindegebiet von Saalfelden Munition und Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Bei Grabungsarbeiten in Gries traten vier Wurfgranaten zu Tage. Der Entminungsdienst des Bundesheeres rückte an, um die Kriegsrelikte zu entsorgen. In der Nähe des Hundstod im Steinernen Meer fand zudem ein Wanderer in 1950 Meter Höhe 50 Kilogramm Maschinengewehrmunition. Alpinpolizisten stiegen mit einem Hubschrauber des Heeres zum Fundort auf, um das Kriegsmaterial zu bergen.

Quelle: SN