Entscheidet das Wasser über Mega- Hotelprojekt im Lungau?

Großes Interesse bei der Bürgerversammlung in St. Margarethen. Neben vielen anderen Projekten stand ein Hotelprojekt im Zentrum der Diskussion.

Gibt es ausreichend Wasser, sofern das Objekt mehr als 500 Betten beinhaltet? Ist das Projekt finanziell überhaupt darstellbar? Was haben die Projektentwickler vor? Viele offene Fragen konnten auch vergangenen Mittwochabend nicht vollständig geklärt werden.

Status quo? 290 Zimmer sind, wie bekannt, genehmigt. Jetzt gibt es Änderungswünsche der Amici GmbH. Ziel: zwei separate Hotelanlagen. Bürgermeister Johann Lüftenegger (ÖVP): "Zwei Projekte mit je 500 Betten sind von Gemeinde und Bevölkerung nicht gewünscht. Seitens der Projektanten kam jetzt der Wunsch nach 170 Zimmern mit rund 350 Betten bei dem einen Projekt und am östlichen Grund, Nähe Kolpingheim, 150 Zimmer mit etwa 300 Betten."

Auch Ortsplaner Jakob Poppinger stand den Bürgern kompetent Rede und Antwort. Unterm Strich ist jedoch festzuhalten: "Bei diesem geplanten Projekt ist alles gewidmet. Es ist unmöglich, den Baustart zu verhindern. Es wäre auch möglich, nur Teile des Projekts zu errichten."

Der Ortschef plädiert auf Kooperation: "Wir haben das Projekt 2018 zum Besseren verändern können. Damals war ich Vizebürgermeister. Speziell bei der Größe und Gestaltung der Häuser konnten wir durch hartnäckiges Einwirken eine deutliche Verbesserung erreichen. Der Bebauungsplan wurde streng definiert. Uns geht es um Diskurs."

Geht es nach der "Bürgerinitiative für Transparenz und Mitsprache" rund um Barbara Lanschützer und Elisabeth Strauß, so ist die weitere Vorgehensweise folgende: "St. Margarethen hat eine gute Entwicklung gemacht, auch ohne dieses Projekt. Das 2018 verhandelte Projekt ist zu bauen - warum haben sie es bis jetzt nicht getan? Es gab zwei Jahre Zeit in der Niedrigzinsphase und offensichtlich wurden keine Kapitalgeber gefunden. Mit Betten verdient man mehr als mit Freizeitanlagen. Für die Natur und eigentlich für alles sind diese Dimensionen aber nicht verträglich. Die Bevölkerung ist aufgewacht. Schauen wir es uns an. Dann sollen die Bagger auffahren." Lüftenegger: "Nichts tun ist nicht das, was ein Bürgermeister tun soll. In der gemeinsamen Entwicklung könnte ein für das Dorf besseres Projekt zustande kommen. Wir haben als Gemeinde bis jetzt nichts gemacht. Wenn das die Meinung von St. Margarethen ist, dann ist es so. In einer der nächsten Gemeindesitzungen werden wir das Projekt noch einmal behandeln und die weitere Vorgehensweise im Detail besprechen und danach die Bürger informieren."

Ein pikantes Detail lieferte die Wassergenossenschaft. Die Zusage für eine Versorgung des bewilligten Resorts mit 498 Betten sei aufrecht. Darüber hinaus gebe es keine Zusage. Die Projektentwickler waren übrigens nicht vor Ort.