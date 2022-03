Entspanntes Coworking im urigen Seekirchner Heurigen

Weil ihr Heuriger immer erst um 17 Uhr aufsperrt, stellt Eva Wörle "Die Weintraube" tagsüber für Laptop-Arbeitsplätze zur Verfügung.

Wenn es um Gemütlichkeit, lokale Spezialitäten und beste heimische Weine geht, ist "Die Weintraube" im Zentrum von Seekirchen ein allseits bekannter und beliebter Treffpunkt. Nun hat der urige Heurige seine Pforten auch für Homeoffice-müde Berufstätige geöffnet und stellt ihnen Coworking-Arbeitsplätze zur Verfügung, die in Österreich wohl ihresgleichen suchen. Dort, wo Wirtin Eva Wörle am Abend ihre Gäste verwöhnt, wird untertags fleißig in die Laptops geklopft.

"Wir bieten Strom und WLAN, und jeder kann ...