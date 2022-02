Equal Pay Day in Salzburg: "Ich kriege die Krise, wenn ich diesen Satz höre"

Bis Freitag haben Frauen in Salzburg statistisch ohne Bezahlung gearbeitet - zehn Tage länger als im Österreich-Schnitt. Für Frauen und Männer in Salzburg ein Grund, auf die Straße zu gehen.

Würden Sie einen Job annehmen, für den Sie in den ersten 56 Tagen des Jahres nicht bezahlt werden? Vermutlich nicht. Die Realität sieht jedoch für Frauen anders aus. Bis Freitag arbeiteten Salzburgerinnen statistisch gratis. "Es reicht. Alle Jahre wieder stehen wir hier", wiederholten die Rednerinnen auf der Kundgebung am Freitag immer wieder. Etwa 50 Demonstrantinnen und Demonstranten zogen am späten Nachmittag vom Schloss Mirabell zum Mozartplatz. Mit roter Schrift stand auf gelben Plakaten: "Macht Equal Pay zum Teil der Unternehmenskultur."

