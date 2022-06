Er baut wieder Getreide im Pongau an

Einst war Getreideanbau ein wichtiger Teil der Landwirtschaft. Jungbauer und Agrarwissenschafter Emil Platzer informiert und motiviert wieder dazu.

"Je nach Standort gab es früher in Westösterreich rund 400 Getreidesorten", sagt Emil Platzer, "viele davon waren oft Mischungen, die Bauern untereinander austauschten." Seit vier Jahren bewirtschaftet der Jungbauer den heimischen Hof in Gainfeld. Der 28-jährige Agrarwissenschafter baut auf zwei Hektar, etwas über dreihundert Höhenmeter oberhalb von Bischofshofen, wieder alte Getreidesorten an. Bereits während seines Studiums an der BOKU hat er sich mit diesem Thema beschäftigt und auch seine Diplomarbeit über Weizensorten geschrieben. Bis vor 60 Jahren war Getreideanbau ein wichtiger Teil der Pongauer Landwirtschaft und Kultur. "Mit dem Verschwinden des traditionellen Ackerbaus verblasste leider auch das Wissen darüber, das vorher über Generationen überliefert wurde. Heute erinnern an diese Zeit nur mehr alte Geräte, Mühlen, Troadkästen oder Backöfen."



"Wissen zum Getreideanbau verblasst"

Platzer baut neben einer Vielzahl von alten und neuen Getreidesorten auch Ackerfrüchte wie Buschbohnen an. "Mit dem Wildschöner Sommerweizen habe ich höchste Erträge." Im Bezirk gibt es so gut wie keinen Getreideanbau mehr, auch der Anbau von Futtergetreide ist "aufgrund der Spezialisierung vieler Betriebe auf Viehhaltung völlig verloren gegangen". Und damit auch eine jahrtausendealte Kultur, die so nebenbei auch den CO2-Ausstoß der Ernährung verringert und die Biodiversität erhöht.

"Natürlich hatte das Ende des Getreideanbaus auch klimatische Gründe. Doch auch bis über 1200 Meter Höhe wurde früher Getreide angebaut." Nun spricht der Klimawandel wieder dafür: "Ich will dieses alte Wissen wiederbeleben und andere dazu motivieren. Es macht Sinn, auch Speisegetreide zu produzieren, nicht nur Futtergetreide. Zusätzlich belebt es das Bild unserer Berglandschaft", schmunzelt er und beobachtet wachsendes Interesse daran - nicht erst seit dem Ukraine-Krieg. "Wir haben es durch eine vielfältige Bepflanzung als Landwirte auch in der Hand, ob Humus aufgebaut oder mit Dünger behandelt wird."



Direktvermarktung ab Hof und Kursangebot

Platzer arbeitet auch für den Verein "Arche Noah", der sich für den Erhalt, die Verbreitung und die Entwicklung vom Aussterben bedrohter Kulturpflanzensorten einsetzt. Er verkauft als Direktvermarkter ab Hof unter anderem Haferflocken, Rollgerste, Haferreis und auch Weizen und Roggen als Mehl. Einige größere Hotels und Gastronomen werden von ihm direkt beliefert.

Für seine Arbeit hat er sich nicht nur alte, gebrauchte Geräte angeschafft, sondern auch eine Mühle. Dazu hält Platzer im ganzen Bundesland zum Thema Getreidevielfalt Vorträge und Kurse.





Inneralpiner Ackerbau

Am 27. Juli findet am Biohof Gschwendt von Emil Platzer ein ÖKL-Seminar statt.

Von 9-16 Uhr gibt es Vorträge von Emil Platzer, Claudia Riedl (ZAMG), Stefanie Suchy (Tiroler Umweltanwaltschaft), Waltraud Hein (HBLFA Raumberg-Gumpenstein), Hans Leeb (Ackerbauer in der Buckligen Welt/NÖ) und Matthias Löcker (Lungauer Landwirt).

Platzer wird für den "Troad-Anbau" auch von Leader-Pongau unterstützt.