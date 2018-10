Er bleibt für immer Halleins einziger Krankenhaus-Chef

Gerald Heitzenberger war der erste Halleiner Krankenhausdirektor - und bleibt nach der Übernahme der Klinik durch die SALK auch der einzige in seinem Job. Nach mehr als 25 Jahren ist er mit Oktober in den Ruhestand gegangen - "gschaftlt" aber noch ein bisschen weiter.

Er war der Erste in seinem Amt - und der Einzige: Am 1. Jänner 1993 trat Gerald Heitzenberger den Job als Geschäftsführer und Verwaltungsdirektor der Halleiner Krankenhaus-GmbH an, am 1. Oktober 2018 verließ er es nun in Richtung Pension. "Vorher war das Krankenhaus Teil der Stadtverwaltung, da wurde sogar über den Ankauf neuer Geräte in der Gemeindevertretung abgestimmt", sagt Heitzenberger.

Sanierung des Krankenhauses war höchst umstritten

Neben der geglückten Ausgliederung des Krankenhausbetriebs aus der Stadtverwaltung in eine eigene GmbH kann sich der 62-jährige Familienvater vor allem die erfolgreiche Sanierung des Krankenhauses auf die Fahnen heften - aus heutiger Sicht alternativlos, damals aber höchst umstritten: Der Bundesrechnungshof hatte einen Neubau oder eine Schließung des Hauses empfohlen: "Wir mussten viele Hürden überwinden, nicht zuletzt war damals ja auch die Stadt Hallein als Eigentümerin finanziell schwer angeschlagen." Aber es gab 15.000 Unterschriften für den Erhalt des Hauses und letztlich setzte sich der Sanierungsplan durch - mit Erfolg: "Der Rechnungshof hatte Sanierungskosten von umgerechnet gut 34 Millionen Euro berechnet, wir haben es für rund 25 Millionen geschafft, und das bei laufendem Betrieb." Gut fünf Jahre gedieh das neue Haus prächtig, "wir hatten ein gutes Leistungsspektrum, ein gutes Angebot an Ärzten und Pflegern, auch die Betriebsergebnisse waren sehr gut, 2007 haben wir sogar 112.000 Euro Gewinn gemacht".

Auf die "goldenen Jahre" folgte eine Abwrätsspirale

Darauf folgte allerdings eine Abwärtsspirale: Die gesetzlichen Auflagen wurden strenger, der Spezialisierungsgrad der Ärtze stieg und ihre Arbeitszeit wurde beschränkt - es brauchte also mehr davon, die es am Arbeitsmarkt aber nicht gab. All das machte dem Haus und seinem Verwaltungsleiter das Leben letztlich unmöglich - nach einigem Hin und Her wurde das Haus mit 1. 1. 2018 Teil der Salzburger Landeskliniken (SALK). "Die Stadt wollte, dass das Spital weitergeführt wird und in gute Hände kommt", betont Heitzenberger. "Diese Entwicklung gab es in allen Bundesländern, wir haben dank unserer motivierten Mitarbeiter eh lang durchgehalten."

Ein bisschen "gschaftlt" er noch weiter

Nun freut sich Heitzenberger auf mehr gemeinsame Zeit mit seinem anderthalbjährigen Sohn Felix aus zweiter Ehe. Ein bisschen "gschaftlt" er aber noch weiter, wie er selbst sagt: Für 2019 organisiert er den Österreichischen Krankenhausmanagementkongress in Salzburg, darüber hinaus engagiert er sich als Gesellschafter in der Dialyse Ambulatorium GesmbH.