Er bringt die Zeitung zum Morgenkaffee: Für den Salzburger der beste Job von allen

250 Zeitungen bringt Mohammed Benson Nacht für Nacht in Salzburg an den Mann und die Frau. Für den 73-Jährigen der beste Job überhaupt.

Wenn Mohammed Benson von seinem Job erzählt, dann kann er gar nicht anders. Seine Mundwinkel ziehen sich nach oben und die Augen blitzen. Seit drei Jahrzehnten stellt der gebürtige Ghanaer in Salzburg Zeitungen zu. Und auch in seiner Pension will er darauf nicht verzichten. "Aber ich mach jetzt nur noch ein Rayon. Und das sind zwischen 200 und 250 Zeitungen in Koppl", erzählt der 73-Jährige. Um ein Uhr Früh macht sich Benson Nacht für Nacht vom Stadtteil Lehen auf in die Flachgauer Gemeinde. Sechs Stunden braucht er, um mit seinem Auto alle Adressen anzufahren. Er hat dabei den Namen und die Adresse jedes einzelnen Kunden und jeder einzelnen Kundin parat. Über die Jahre hinweg sind dabei ganz besondere Beziehungen entstanden. Die zu einer alten Frau und ihrem kleinen Hund etwa, bei der immer Licht brennt, wenn er um zwei Uhr früh die Zeitung liefert. "Da trinkt sie schon Kaffee und liest die neuesten Nachrichten." Doch wehe, Bensons Auto gibt den Geist auf und die Zeitung wird nicht wie gewohnt geliefert. "Dann krieg ich in der Früh einen Anruf von ,Mama' und ich bring ihr dann die Zeitung mit dem Bus."

An seiner Arbeit schätzt Benson die Ruhe der Nacht, die gute Luft - das ist besser als jedes Fitnessstudio - und nicht zuletzt den Dezember. "Den liebe ich. Da ist die Stimmung so schön, die Menschen sind fröhlich, überall Christbäume und es gibt manchmal Geschenke. Dort eine Flasche Wein, da Kekse oder 5 Euro."

Einzig seinem Auto tue der Job nicht immer gut. "Das viele Stop-and-go macht es immer wieder mal kaputt." 75 Kilometer spult er in seiner Nachtschicht ab. Gehen sei nicht drin. "Dafür sind die Häuser zu weit auseinander." Die Bewegung wiederum würde seiner Achillessehne guttun. Die ist durch die viele Sitzerei und die einseitige Bewegung immer mal wieder schmerzhaft beleidigt. "Ich weiß, ich muss mehr gehen", sagt Benson und grinst.

Die erste Hälfte seines Lebens verbrachte Mohammed Benson in seinem Heimatland Ghana. Er wuchs in der Hauptstadt Accra auf. Als Erwachsener verdiente er sein Geld dort als Soldat. "Ich bin in der Army Lkw gefahren." Vor gut 30 Jahren fiel der Entschluss, die Heimat zu verlassen. Die erste Station führte nach Libyen. Danach ging es nach Bulgarien und Rumänien und schließlich über Ungarn nach Österreich. Seit 1988 lebt er in Salzburg. Das für ihn inzwischen zur Heimat geworden ist. "Nicht nur wegen der österreichischen Staatsbürgerschaft, die ich habe, sondern auch vom Herzen her", sagt Benson und klopft sich auf die Brust. Hier lebt er nun mit seiner Ehefrau. Die vier Kinder sind in alle Welt verstreut, arbeiten in Deutschland, England und Amerika im Gesundheitswesen.

Zeitungen zustellen will er auf jeden Fall noch ein paar Jahre lang. Dafür mache es einfach zu viel Spaß. Und bald ist ja auch wieder Dezember und damit für den 73-Jährigen die schönste Zeit im Jahr.