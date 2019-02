Er bringt ein Stück Italien nach Salzburg

Jahrelang hat Michi Klemera nach einer Immobilie in Salzburg gesucht. Mit seiner Marke Luis Trenker wandelt er auf den Spuren seiner Vorfahren.

Michi Klemeras Zeitplan ist straff. Erst steht für ihn am Donnerstag eine Besprechung in Bozen an, dem Hauptsitz seiner Marke Luis Trenker. Danach eilt er ins Auto, fährt Richtung Salzburger Messezentrum, wo der Messestand für die Tracht & Country aufgebaut und dekoriert wird. Die Messe startet am Freitag. Nach den Arbeiten im Messezentrum folgt die Eröffnung seines ersten Geschäfts in der Stadt Salzburg. Für den 57-Jährigen ein ganz besonderer Moment. Die Anspannung des Tages legt sich. Der Bozener freut sich sichtlich. Denn Salzburg hat für ihn eine ganz persönliche Bedeutung.

"Kurz vor seinem Tod hat mir mein Vater erzählt, dass mein Urgroßvater Schneidermeister und k. u. k. Hoflieferant war. Wenzel Klemera arbeitete und lebte in der Linzer Gasse", erzählt er. Auch sein Großvater lebte in Salzburg, Klemera habe gern Zeit in der Mozartstadt verbracht.

Klemera wünschte sich, eine passende Immobilie in der Nähe der Linzer Gasse zu finden. "Innerhalb von vier Jahren habe ich mir viele Standorte angesehen, mich viel umgeschaut", sagt der Südtiroler. Letztlich sei die Entscheidung gefallen, den neunten Standort von Luis Trenker in der Judengasse 9 zu eröffnen.

Wo zuvor die Galerie Lumas untergebracht war, stehen auf zwei Ebenen rund 360 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Die Mode wird zunächst ausschließlich im Erdgeschoß zu finden sein, das Obergeschoß wird als Lager und Büro genutzt. Das soll sich aber noch ändern, verrät Klemera, ohne Näheres zu nennen. "Einfach weil ich es selbst noch nicht genau weiß", sagt der Südtiroler und lacht.

Nach Jahren im Vertrieb gründete Klemera 1995 die Marke Luis Trenker. Unter den Begriff Tracht falle seine Mode nicht, betont er. Hingegen wolle er den alpinen Lifestyle mit italienischen Einflüssen kombinieren. Von Loden über Kord werden nur natürliche Stoffe verarbeitet, Kollektionen gibt es für Damen wie Herren. Die Schuhe etwa werden in Handarbeit in Italien hergestellt.

Von der Bettwäsche bis zur Infrarotkabine und Käse hat er bereits eine Vielfalt an Produkten in seinem Portfolio. Der ideenreiche Unternehmer will sein Angebot rund um den alpinen Lifestyle kontinuierlich weiter ausbauen.

Ob da auch noch Freizeit bleibt? "Die muss es geben", sagt der 57-Jährige, der mit drei Töchtern und seiner Frau abgeschotten auf 1000 Metern Höhe lebt. "Im Herzen war ich immer Sportler." Über Handball, Eishockey oder Sahara-Rallyes - sportlich sei er immer gewesen und habe noch einiges vor. In wenigen Wochen steht eine Trekkingtour nach Nepal an, für den Sommer geplant: Klemera will unbedingt das Matterhorn erklimmen.